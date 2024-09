Nei prossimi giorni il Parlamento approverà un provvedimento che prevede aiuti per 18,5 milioni di euro per le aziende danneggiate dalla PSA. Il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha annunciato un intervento legislativo per indennizzare “le aziende che hanno subito e stanno subendo danni causati dalla peste suina” in termini di perdita di capi e di mancato export. La dichiarazione arriva in rispostaa una domanda alla Sala Stampa Estera durante la presentazione dell’Expo e del G7 agricolo a Siracusa, sull’isola di Ortigia, dal 21 al 29 settembre. Il Ministro – riferisce l’agenzia ASKA – non ha voluto fare un bilancio preciso degli abbattimenti di suini”. Lollobrigida sa contare le api che sono morte negli alveari situati sul tetto del suo ministero, ma non sa o meglio non vuole dire che i suini abbattuti a causa della peste suina sono ad oggi 117.879, di cui la metà negli ultimi 15 giorni.

Prorogate le misure di controllo negli allevamenti

Tenuto conto della situazione epidemiologica nazionale, il Ministero della Salute proroga di ulteriori 30 giorni le misure di controllo negli allevamenti. Le Direzioni Generale della Sanità Animale (DGSA) e della Sicurezza Alimentare (DGISAN) hanno comunicato alle Regioni Lombardia, Piemonte e Emilia Romagna la proroga delle misure disposte con la nota Ex DGSAF prot. n. 25539 del 21 agosto 2024. Le misure avrebbero dovuto scadere il 15 settembre.

Le Direzioni ministeriali precisano che sul territorio si registra una ‘mortalità anomala superiore alla norma’ di maiali. In redazione era giunta pochi giorni fa una notizia su un macello in provincia di Mantova che ha riscontrato quattro maiali morti durante il trasporto al macello. Il macello ci ha scritto che le analisi sui maiali morti non hanno rilevato la presenza del virus della PSA. Le autorità sanitarie hanno fatto sapere che quando all’arrivo al macello si riscontrano animali morti durante il trasporto deve essere fatte un test alla ricerca del virus della peste suina e tenere l’intera partita di maiali in quarantena in attesa dei risultati. In alternativa può essere macellata separatamente garantendo il blocco/vincolo e la segregazione delle carcasse fino all’esito diagnostico.

Peste suina nei salumi

I Carabinieri del Nas di Bologna nel corso di controlli negli stabilimenti di produzione e lavorazione delle carni hanno prelevato campioni per la ricerca di PSA e in cinque casi hanno evidenziato la presenza del virus, che però è bene ricordare non è trasmissibile alle persone. I prodotti alimentari risultati positivi al virus sono stati avviati alla distruzione mentre si è proceduto al ritiro di quelli eventualmente ancora in commercio.

Qui sotto la tabella aggiornata al 19 settembre sulla situazione negli allevamenti dall’inizio dell’epidemia nel gennaio 2022, elaborata in base a dati ufficiali.

Qui sotto la distribuzione geografica degli allevamenti colpiti dall’inizio dell’epidemia (in percentuale).

Nota

Solo uno dei focolai registrati in Sardegna, quello di settembre 2023, è riconducibili all’epidemia che attualmente interessa l’Italia continentale e Europa (genotipo 2), tempestivamente bloccato. In Sardegna da decenni ha circolato un genotipo differente di virus della peste suina, ma di un genotipo differente: nell’ottobre 2023 è stata ufficialmente eradicata la malattia dall’isola.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.



Dona ora

1