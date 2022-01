La Peste suina africana è arrivata in Italia. Le domande e le risposte del ministero della Salute

Secondo gli ultimi dati dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, le carcasse di cinghiali trovati morti a causa della Peste suina africana (Psa) sono 27. Per il momento, l’area interessata è costituita da 114 comuni situati in Piemonte e in Liguria. La carcassa del primo cinghiale morto a causa delle peste è stata trovata il 5 gennaio 2022 e, subito dopo, si è costituita al ministero della Salute un’unità di crisi per gestire una situazione per niente facile. Il rischio è di non riuscire ad arginare un virus che potrebbe mettere in crisi l’intero settore della lavorazione di carne di maiale e derivati.

Per rendersi conto di quanto sia contagiosa la Psa, basta dire che il virus da anni flagella decine di Paesi provocando la morte di milioni di animali. La paura dei veterinari è che arrivi negli allevamenti e a quel punto sarebbe veramente un disastro per il settore, perché scatterebbe il divieto di esportazione. Ci sono infatti Paesi, come Giappone e Cuba, che hanno già vietato l’importazioni di prodotti italiani. Vediamo adesso cos’è la Peste suina africana e perché è così temuta. Il ministero della Salute la definisce un’infezione virale che colpisce cinghiali e maiali domestici e selvatici, ma non viene trasmessa all’uomo. È una malattia altamente infettiva e spesso mortale per gli animali. Ecco le risposte del ministero alle domande principali:

1. Quando è comparsa e dove è diffusa?

La malattia è stata scoperta in Africa nel 1921 e qualche decennio dopo è stata segnalata in Europa. Fino alla fine degli anni ’90 la Psa è stata un pericolo sottostimato. Nel 2007 l’infezione è stata segnalata nel Caucaso. In quest’area la malattia ha trovato le condizioni ideali per diffondersi, non solo nella fitta rete di allevamenti familiari caratterizzati da uno scarso livello di biosicurezza, ma anche nella popolazione di cinghiali selvatici. L’infezione si è rapidamente estesa verso nord, interessando progressivamente la Federazione Russa e diverse altre repubbliche appartenenti all’ex Unione Sovietica, fino a coinvolgere anche stati membri dell’Unione Europea, tra cui Polonia, Germania, Estonia, Lettonia, Slovacchia, Grecia, Lituania, Romania, Ungheria, Bulgaria.

2. Come si trasmette?