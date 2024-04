Il Ministero della Salute e Penny Market hanno diffuso il richiamo di altri lotti di cacao in polvere Penny. Il motivo è la presenza, questa volta accertata, di ocratossina oltre i limiti di legge (stabiliti da Reg. UE 915/2023). Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 250 grammi, appartenenti ai lotti L 311202WO, L 311203WO, L 311212WO e L 311211WO con termine minimo di conservazione (TMC), e ai lotti L 401033WO e L 401041WO con TMC 07/2025.

L’azienda polacca Maspex Food ha prodotto il cacao in polvere richiamato per Penny Market Srl. Lo stabilimento di produzione si trova in ul. Chopina 10, a Wadowice, in Polonia.

Una settimana fa, la catena e il Ministero avevano già segnalato uno di questi lotti, L 311211WO, per la possibile presenza di ocratossina, ora confermata (leggi qui l’articolo sul primo richiamo del cacao in polvere Penny).

A scopo precauzionale, Penny Market raccomanda di non consumare il cacao in polvere con i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la catena compilando il form online.

