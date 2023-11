Due catene di discount, Penny Market e In’s hanno segnalato due nuovi richiami: si tratta rispettivamente di formaggini e farina per polenta.

Il richiamo dei formaggini Penny Market

Penny Market ha richiamato in via precauzionale due lotti di formaggini a marchio Sapor di Cascina. La ragione del provvedimento è la possibile presenza di muffa nel prodotto. Il richiamo interessa le confezioni da 280 grammi (16 formaggini) con i numeri di lotto 230727 e 230915 e i termini minimi di conservazione (Tmc) 23/01/2024 e 13/03/2024.

I formaggini richiamati sono stati prodotti per Penny Market Srl dall’azienda Inalpi Spa, nello stabilimento di via Cuneo 38, a Moretta, in provincia di Cuneo (marchio di identificazione IT 01 83 CE).

A scopo cautelativo, Penny Market raccomanda di non consumare i formaggini con i numeri di lotto indicati. I consumatori e le consumatrici in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto per la sostituzione o il rimborso entro il 15/11/2023.

Il richiamo della farina per polenta

I discount In’s e il ministero della Salute, invece, hanno pubblicato il richiamo precauzionale di un lotto di farina per polenta bramata a marchio Il Mulino Giallo (aggiornamento del 03/11/2023). La causa del provvedimento è la possibile presenza di aflatossina B1 nel prodotto. Sono interessate le confezioni da 1 kg con il numero di lotto 280824, corrispondente al Tmc 28/08/2024.

L’azienda Molino Riva Srl ha prodotto la farina per polenta richiamata, nello stabilimento di via Provinciale 69, a Garbagnate Monastero, in provincia di Lecco.

La catena invita consumatori e consumatrici a non utilizzare la farina per polenta con il numero di lotto segnalato. Il prodotto può essere restituito al punto vendita d’acquisto per la sostituzione o il rimborso entro il 19/11/2023.

Dal primo gennaio 2023 Il Fatto Alimentare ha segnalato 172 richiami, per un totale di 360 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata

