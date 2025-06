Secondo l’ultima edizione dell’Osservatorio Immagino, nel 2024, quattro prodotti venduti su 100 riportavano dichiarazioni che facevano riferimento alla ricchezza proteica e nel complesso questi hanno rappresentato il 5,3% del fatturato del settore alimentare. La ‘moda’ degli alimenti proteici è ormai affermata e, anche se nello scorso anno la crescita è rallentata e i volumi di vendita sono rimasti stabili rispetto al 2023, si tratta di una categoria ricca e articolata.

In generale, chi sceglie di consumare molte proteine sacrifica i carboidrati, rinunciando prima di tutto al pane e alla pasta, alimento costituito per il 70% carboidrati e il 12-13% da proteine. Questa rinuncia può essere evitata consumando pasta ‘arricchita’ in proteine. La prima in Italia è stata la pasta a marchio Felicia, prodotta a partire dal 2009 con farina di piselli, di ceci o di lenticchie. In questi anni però il mercato si è arricchito così oggi marchi come Barilla, De Cecco e Sgambaro propongono pasta ricca in proteine, e non mancano nemmeno prodotti con i marchi delle catene.

La pasta proteica che troviamo al supermercato è di solito realizzata con farine di legumi, in alcuni casi però fra gli ingredienti possiamo trovare proteine isolate di soia, piselli o albume d’uovo, oppure glutine, ingredienti che aumentano la percentuale proteica.

Come abbiamo detto, 100 g di una ‘normale’ pasta bianca (cruda) contengono circa 13 g di proteine e 73 di carboidrati. La pasta di grano integrale contiene la stessa quantità di proteine, mentre i carboidrati sono il 65% circa, e l’apporto di fibra passa dall’1,7% nella pasta bianca al 7% in quella integrale (dati CREA). Nella versione ‘arricchita’, il contenuto di proteine arriva invece al 20-30%, mentre i carboidrati sono il 40-60%.

Il confronto tra marchi di pasta proteica

Abbiamo confrontato vari tipi di pasta proteica a marchio Felicia, De Cecco, Sgambaro, La Molisana, Barilla, Coop, Conad e Dalla Costa (venduta da Aldi).

La pasta Felicia, quella di Conad (prodotta, come il marchio Felicia, dall’azienda pugliese Andriani) e l’analoga Barilla, sono realizzate esclusivamente con farina di legumi: lenticchie, piselli o ceci. La pasta De Cecco è a base di semola di grano duro arricchita con farina di lenticchie, farina di fave, glutine di frumento e farina di piselli. La Molisana è a base di semola di grano e farina di lupini, quella a marchio Sgambaro è fatta con sfarinato di farro, farina di lenticchie, farina di quinoa e proteine isolate di piselli. La pasta proteica Coop e la pasta Dalla Costa, venduta nei punti vendita Aldi, vedono come ingredienti semola di grano duro (integrale nel prodotto Coop) e proteine di piselli.

La quota proteica dei prodotti a marchio Sgambaro, La Molisana e Barilla arriva al 20% circa, mentre le paste Felicia e quelle a marchio Conad hanno un contenuto proteico pari al 20-26% a seconda dei legumi utilizzati. La pasta Coop e quella venduta all’Aldi, arricchite con proteine isolate di piselli, arrivano al 30%, così come il prodotto De Cecco, ‘potenziato’ con glutine di grano.

Anche i prezzi sono, naturalmente, ‘potenziati’: se la pasta Barilla ‘normale’ costa circa 2 €/kg, per i prodotti che abbiamo visto si spendono da 6 a 12 €/kg.

Dal punto di vista nutrizionale, la pasta proteica è consigliabile? L’abbiamo chiesto ad Antonio Pratesi, medico dietologo

“Questi prodotti rientrano nella tendenza che privilegia le proteine a discapito dei ‘temibili carboidrati’. – Dichiara Pratesi – In realtà gli unici carboidrati da temere sono gli zuccheri liberi aggiunti agli alimenti, mentre i carboidrati complessi in alimenti poco processati, meglio se integrali, sono alla base di un’alimentazione salutare. Possiamo dire subito che le paste proteiche non sono necessarie per la popolazione generale, ma potrebbero essere usate in casi particolari di malnutrizione calorico-proteica in anziani o in pazienti affetti da qualche patologia.”

Qual è il ruolo delle proteine dell’alimentazione umana? E il fabbisogno giornaliero?

“Le proteine sono formate da 21 amminoacidi di cui nove essenziali, che devono essere introdotti con il cibo. – Spiega l’esperto – Per questo motivo possiamo dire che le proteine rivestono un ruolo nella dieta più importante dei carboidrati e dei grassi. Il fabbisogno medio giornaliero per un adulto sedentario è fissato dai LARN 2024 (livelli di assunzione raccomandati) in circa 0,9 g per chilo di peso corporeo, quindi circa 63 g per un maschio di 70 kg, e circa 50 g per una donna di 55 kg. È maggiore nei bambini rispetto agli adulti, ed è aumentato anche durante la gravidanza (per lo più nel terzo trimestre), nell’allattamento e negli anziani.”

“Nelle nazioni industrializzate spesso l’assunzione di proteine è più elevata del necessario e non di rado arriva al doppio, – continua Pratesi – e l’eccesso può avere effetti negativi per la salute. Anche se non è ancora stabilito un valore soglia al di sopra del quale le proteine in eccesso vengono considerate dannose, si è visto che un’alimentazione troppo ricca di proteine, in particolare di origine animale, favorisce l’aumento di IGF-1, ormone che nei bambini e negli adolescenti promuove sia la crescita in altezza che l’aumento della massa grassa, quindi favorisce l’obesità. In età adulta, inoltre, uno stimolo continuo dell’IGF-1 aumenta il rischio di alcuni tipi di cancro come quello al colon retto, alla mammella e alla prostata, inoltre favorisce la formazione di metastasi.”

Quali categorie di persone potrebbero aver bisogno di un’integrazione proteica?

“La malnutrizione da carenza di proteine e calorie in Italia è rara – spiega Pratesi – e riguarda per lo più persone affette da patologie: esiti di interventi chirurgici, traumatismi, ustionati, anziani in case di riposo, ospedalizzati, pazienti con scompenso cardiaco o con broncopneumopatia ostruttiva. Negli anziani si consiglia un apporto proteico giornaliero superiore, cioè di 1,1 g per chilo di peso corporeo, ed è suggerito di assumere almeno 25-30 gr di proteine per ogni pasto. Quindi i malati e alcuni anziani potrebbero essere gli unici a beneficiare di queste paste iperproteiche.”

E gli sportivi?

“Uno sportivo ha un fabbisogno proteico più elevato, ma assume più calorie di una persona sedentaria e se mangia in maniera equilibrata assume di conseguenza più proteine senza la necessità di integratori o alimenti modificati. – Afferma l’esperto – Ricordiamo che le proteine da sole non sono in grado di aumentare la massa muscolare in persone sedentarie ma è necessario un adeguato programma di esercizi muscolari. In conclusione, i dati a disposizione indicano che la maggior parte delle persone dovrebbe ridurre la quota di proteine giornaliere e non aumentarla, quindi è preferibile evitare le paste proteiche se non in caso di malnutrizione.”

* Prezzi rilevati sulle principali piattaforme di vendita online e in alcuni supermercati di Ferrara

