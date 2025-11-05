Pubblichiamo di seguito la segnalazione di un lettore sulla sua esperienza, lo scorso ottobre, presso un ristorante della catena Panino Giusto.

Ho seguito con interesse gli articoli sull’incidenza del coperto al ristorante e quelli sull’esagerato prezzo fatto pagare da alcuni locali per l’acqua minerale e per quella filtrata. Pochi giorni fa sono andato da Panino Giusto in Via Cherubini, una catena abbastanza famosa che a Milano può contare su diversi punti vendita, e ho ordinato un panino con un contorno di patate al forno. Alla fine con una certa sorpresa ho pagato 22,40 €. Non vi scrivo per lamentarmi dei prezzi del panino e delle patate, chiaramente riportati sul menu, ma per due voci accessorie che mi sono sfuggite e hanno fatto lievitare il conto del 30%.

Ho avuto infatti la malaugurata idea di ordinare anche una bottiglietta di acqua minerale da mezzo litro che ho pagato 2,90 €. La seconda voce che mi è sfuggita è quella del coperto/servizio. Una svista comprensibile, visto che il panino è stato servito su un piatto avvolto in un tovagliolo di carta. Alla fine con un certo stupore ho notato che lo scontrino riportava la voce “Servizio 2,50 €”. Posso pensare che l’importo sia da addebitare al trasporto del panino dal banco al tavolo. Un tavolo non apparecchiato sprovvisto di tovaglietta e posate e nemmeno situato su una bella piazza, ma dislocato nel locale sottoterra dove una volta c’era probabilmente la cantina. Una trovata interessante. Andrea

