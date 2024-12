In questi giorni, la pubblicità del nuovo panettone Motta firmato dallo chef Bruno Barbieri è ovunque. Un lettore, però, ci scrive con alcuni dubbi sulle indicazioni presenti sull’etichetta del dolce natalizio. Di seguito la lettera arrivata in redazione, la risposta di Bauli (gruppo di cui fa parte Motta) e il parere di Roberto Pinton, esperto di produzioni alimentari.

La lettera sul panettone Motta

Buongiorno, scrivo per segnale un errore grave nella confezione di panettone Motta firmato da Bruno Barbieri. Su più parti del prodotto è vantata la presenza tra gli altri di “vaniglia bourbon del Madagascar”. Cerco quindi nella dichiarazione ingredienti quanto c’è di questo ingrediente nobile e la sorpresa è che oltre a non esserci il quid, non viene proprio citata. Inoltre un grosso marchio come Motta non dovrebbe sbagliare l’indicazione kg usando la lettera maiuscola Kg. Come è spiegabile l’assenza della percentuale della vaniglia?

Saluti, Pasquale

La risposta di Bauli

La dichiarazione riportata fa parte di una prassi consueta per le frasi di marketing che riportano un’origine geografica specifica. Tale valutazione non implica un obbligo di indicazione in etichetta né la specifica del ‘quid’, ma assicura che l’origine geografica dichiarata sia effettivamente garantita, attraverso l’adozione di specifiche tecniche e capitolati di fornitura adeguati.

Per quanto riguarda gli ingredienti come gli aromi, la normativa esclude l’obbligo di indicare la percentuale quando questi sono presenti in dosi minime e hanno la funzione di aromatizzare il prodotto.

In merito alla dicitura ‘Kg’, si tratta di un errore di stampa che verrà corretto alla prima ristampa utile. Riteniamo tuttavia che tale incongruenza non comprometta la comprensibilità e la chiarezza delle informazioni fornite al consumatore. Ringraziamo il consumatore per l’attenzione e per gli spunti di miglioramento che abbiamo preso in considerazione

Il parere di Roberto Pinton

Oltre ad ‘aromi’ (sostanze chimiche definite con proprietà aromatizzanti) il prodotto contiene ‘aromi naturali’, il cui componente aromatizzante è ottenuto da alimenti o da materiale di origine vegetale, animale o microbiologica. In base al regolamento UE n.1169/2011 non è necessario dettagliare in elenco ingredienti i diversi aromi (naturali o meno che siano): un operatore che utilizzi più aromi (o più aromi naturali) può comprenderli tutti sotto l’unica voce ‘aromi’ (o ‘aromi naturali’).

A differenza che per gli altri ingredienti caratterizzanti (quelli figuranti in denominazione o su cui si sia richiamata l’attenzione dei consumatori con testo e/o immagini, o quelli generalmente associati dal consumatore alla denominazione), per i quali è necessario evidenziare il ‘quid’ in elenco ingredienti, per quelli utilizzati in deboli dosi a fini di aromatizzazione è prevista una specifica esenzione (reg. UE 1169/2011, allegato VIII, punto 1). Tutto sommato l’esenzione non è insensata: in una passata di pomodoro al basilico, quel che conta è informare il consumatore che il prodotto sa di basilico, mentre è ininfluente il dettaglio che il basilico rappresenti lo 0,2% o lo 0,3% del totale degli ingredienti.

Nel panettone si potrebbe discutere se burro e uova (per i quali il decreto 22 luglio 2005 del ministero delle Attività Produttive fissa le quantità minime del 16% per il burro e del 4% di tuorlo) costituiscono ingrediente caratterizzante e, pertanto, se ne dovrebbe segnalare il quid (come peraltro l’operatore fa per uvetta e canditi, che rappresentano il 21,2% degli ingredienti, contro il minimo del 20% richiesto dal decreto), ma direi che per quanto riguarda la mancata esplicita menzione in elenco ingredienti e l’omissione del quid dell’aroma di vaniglia l’etichetta sia da ritenersi conforme, fermo restando, ovviamente, l’obbligo per l’operatore di dimostrare a richiesta degli organi di vigilanza l’uso effettivo di vaniglia Bourbon del Madagascar.

© Riproduzione riservata Foto: inviate dal lettore, Motta

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.



Dona ora

1