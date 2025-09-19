Il 29 luglio 2025 è entrato in vigore il Decreto legislativo 19 giugno 2025, n. 102, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 luglio. Il provvedimento aggiorna in modo significativo le regole sulla qualità dell’acqua destinata al consumo umano, sostituendo il precedente decreto del 2023 e introducendo novità che riguardano sia i gestori idrici sia i cittadini.

PFAS e TFA: nuovi limiti per l’acqua potabile

Una delle misure più attese riguarda i contaminanti chimici. La somma degli PFAS ammessi nell’acqua potabile scende da 0,50 µg/l a 0,10 µg/l, con obbligo di rispetto a partire dal 12 gennaio 2026. Per la prima volta viene introdotto anche un limite specifico per il TFA (acido trifluoroacetico), fissato a 10 µg/l, che diventerà vincolante dal 12 gennaio 2027. Si tratta di parametri particolarmente rilevanti per la salute pubblica, viste le preoccupazioni legate alla persistenza di queste sostanze nell’ambiente.

Il decreto rafforza la trasparenza dei gestori idrici. Ogni cittadino avrà diritto ad accedere facilmente, anche online, a informazioni aggiornate su chi è il gestore della propria zona, sui metodi di trattamento e disinfezione utilizzati, sui risultati più recenti dei controlli, con valori dei parametri e frequenza di monitoraggio, sui dati su perdite della rete, struttura delle tariffe e reclami ricevuti.

Tutte queste informazioni confluiranno nella piattaforma digitale AnTeA (Anagrafe Nazionale Territoriale delle Acque), uno strumento che dovrà garantire un accesso semplice e trasparente ai dati sulla qualità dell’acqua potabile.

Gli obblighi per condomini e amministratori

Un tema particolarmente sentito dagli utenti è quello dell’‘ultimo miglio’, cioè il tratto che va dal punto di consegna del gestore fino ai rubinetti degli appartamenti. Vecchie tubature, raccordi e serbatoi condominiali possono infatti rappresentare un punto critico, nonostante l’acqua fornita sia conforme ai parametri di legge.

Il decreto interviene in questo senso imponendo nuovi obblighi di autocontrollo negli edifici prioritari (scuole, ospedali, strutture sanitarie e ricettive), con monitoraggi specifici su piombo e Legionella. Anche i condomini, attraverso gli amministratori, sono chiamati a prestare maggiore attenzione: spetta a loro verificare lo stato delle tubature interne, valutare la necessità di analisi aggiuntive e garantire che non vi siano contaminazioni lungo la rete interna. Questo punto rappresenta una novità importante, perché la preoccupazione di molti cittadini riguarda proprio l’acqua che percorre le vecchie condotte condominiali prima di arrivare al rubinetto.

Più sicurezza, ma serve attenzione locale

Il nuovo decreto segna un passo avanti importante nella protezione della salute dei consumatori: introduce limiti più stringenti, obblighi di trasparenza e sistemi di monitoraggio più capillari. Tuttavia, la sua efficacia dipenderà anche dall’attenzione che amministratori di condominio e gestori riserveranno al controllo dell’ultimo tratto di rete. Solo così sarà possibile garantire che l’acqua, conforme quando esce dagli impianti di distribuzione, rimanga sicura e di qualità anche quando arriva nei bicchieri delle famiglie.

Manfredi Buscemi – agronomo auditor IFS/BRC

© Riproduzione riservata Foto: Fotolia, AdobeStock