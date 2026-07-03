Dopo anni di ricerca sui coloranti naturali, il gruppo svizzero estende a livello mondiale una scelta già adottata negli USA, mentre anche altre aziende stanno riformulando le ricette.

Nestlé eliminerà i coloranti artificiali da tutti i prodotti entro la fine del 2026. Lo ha annunciato Stefan Palzer, direttore tecnologico del gruppo svizzero, in un’intervista a Reuters. Nestlé diventa così la prima multinazionale alimentare ad assumere un impegno di questo tipo, dopo aver completato l’eliminazione di questi additivi dal suo portafoglio prodotti statunitense.

Secondo quanto raccontato da Palzer a Reuters, Nestlé ha investito per anni in attività di ricerca e sviluppo per individuare coloranti di origine naturale in grado di garantire lo stesso risultato estetico, verificarne la stabilità durante la produzione e valutarne la conservazione nel tempo. “Lo abbiamo fatto perché i consumatori non apprezzano gli ingredienti artificiali. Vogliono ricette più semplici”, ha dichiarato il dirigente.

La decisione di Nestlé arriva infatti in un momento in cui cresce la pressione nei confronti delle aziende sia da parte di consumatrici e consumatori, sempre più attenti agli ingredienti presenti nei prodotti che acquistano, che da istituzioni pubbliche. Negli Stati Uniti, per esempio la Food and Drug Administration (FDA), sotto la guida del Segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr, ha annunciato di voler favorire la progressiva eliminazione dei coloranti artificiali, anche se le evidenze scientifiche sui loro possibili effetti sulla salute sono ancora oggetto di dibattito. Non a caso la transizione di Nestlé verso i coloranti naturali è iniziata proprio dagli USA.

Negli ultimi anni, anche altri grandi gruppi alimentari hanno annunciato programmi per eliminare i coloranti sintetici dai rispettivi prodotti. General Mills, Kraft Heinz, Kellogg’s e Tyson Foods hanno avviato analoghi piani di riformulazione, ma Nestlé è la prima grande multinazionale a volerlo fare in tutto il mondo.

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