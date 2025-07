Ogni tanto può capitare che un prodotto vada a male o che faccia la muffa prima della scadenza. Le cause possono essere tante, dall’interruzione della catena del freddo a danni al packaging. Una lettrice, per esempio, ci ha segnalato un problema con lo yogurt greco a marchio “Equilibrio & Piacere”, che sembra aver sviluppato della muffa ben prima di aver superato la data di scadenza. Di seguito la lettera giunta in redazione e la risposta del Responsabile Qualità della linea di prodotti.

La lettera sullo yogurt con la muffa

“Ho acquistato questa mattina uno yogurt greco ai mirtilli della marca “Equilibrio & Piacere” presso un punto vendita to.market di Milano. Al momento di consumarlo ho scoperto che aveva diverse fioriture di muffa e anche bella formata. Mi ha stupito perché non sono visibili rotture nella confezione né nella copertura di alluminio e soprattutto perché la scadenza è segnata al 30 luglio, cioè tra 36 giorni! Cosa mi consigliate di fare al riguardo? Grazie, Sara”

La risposta dell’azienda

in merito alla segnalazione ricevuta da parte di una vostra lettrice, desideriamo innanzitutto ringraziarvi per averci coinvolto e per l’opportunità di fornire un chiarimento.

Abbiamo immediatamente avviato le necessarie verifiche con il produttore, il quale ha controllato i risultati delle analisi sensoriali e microbiologiche effettuate al momento del rilascio del lotto segnalato. Tali analisi risultano conformi ai parametri previsti dalla normativa vigente. Anche i contro-campioni conservati presso lo stabilimento, sottoposti a una nuova analisi sensoriale, non hanno evidenziato alcuna anomalia.

In via precauzionale, il produttore ha comunque disposto ulteriori controlli interni sulle linee di produzione per escludere qualsiasi possibile origine del problema nella fase produttiva.

Sulla base dell’esperienza maturata, casi di questo tipo possono verificarsi, in particolare nei mesi estivi, a causa di shock termici durante il trasporto o la conservazione, che comportano esposizioni prolungate a temperature superiori ai 4 °C raccomandati.

Ci scusiamo sinceramente con la consumatrice per l’accaduto e la invitiamo, qualora lo desideri, a contattarci direttamente per ricevere supporto e gestire il caso con la dovuta attenzione.

Rinnoviamo il nostro impegno costante a tutela della qualità e sicurezza dei nostri prodotti e restiamo a completa disposizione per ulteriori informazioni o approfondimenti.

