Qualche giorno fa abbiamo pubblicato un approfondimento sul miele, su come sceglierlo e sulle varie tipologie che si possono trovare nei supermercati. Un lettore dopo averlo letto ci ha scritto: “articolo molto interessante. Avrei una domanda: cosa distingue un miele bio da uno non-bio?” Di seguito pubblichiamo la risposta di Roberto Pinton, esperto di produzioni alimentari.

Miele bio o convenzionale?

A scaffale si riconosce per la presenza del logo europeo (la foglia stilizzata contornata dalle 12 stelle della UE), dalla presenza del codice attribuito dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste all’organismo di controllo (con la forma IT-BIO-000, in cui IT sta per Italia, BIO sta per biologico, 000 identifica lo specifico organismo di controllo) e per la denominazione “miele biologico”.

Va identificata la zona di produzione agricola che, a seconda dei casi, potrà essere “Agricoltura Italia” (eventualmente indicando anche la regione), “Agricoltura UE”, “Agricoltura non UE”, “Agricoltura UE/non UE”.

Va ricordato che qualificare illecitamente un prodotto come biologico integra il reato di frode in commercio (Corte di Cassazione, sentenza n. 35387/2016), non si tratta quindi di una irregolarità punita con una banale sanzione amministrativa, ma siamo in campo penale.

Dal punto di vista tecnico, lo spazio per la risposta consente solo dei cenni (la disciplina completa si può trovare nel reg. UE n.848/2018 e successive modifiche e integrazioni):

Alcune indicazioni di produzione

a) per la disinfezione degli apiari sono ammessi trattamenti fisici come il vapore o la fiamma diretta;

b) nei casi di infestazione da Varroa destructor possono essere usati l’acido formico, l’acido lattico, l’acido acetico e l’acido ossalico, nonché mentolo, timolo, eucaliptolo o canfora;

c) l’ubicazione degli apiari è tale che, nel raggio di 3 km le fonti di nettare e polline siano costituite essenzialmente da coltivazioni ottenute con il metodo di produzione biologico o da flora spontanea o da colture trattate solo con metodi a basso impatto ambientale. Il requisito non si applica alle aree che non sono in periodo di fioritura o quando le colonie di api sono inoperose;

d) gli apiari si trovano a una distanza sufficiente da fonti potenzialmente contaminanti per i prodotti dell’apicoltura o nocive alla salute delle api;

e) la cera per i telaini proviene da unità di produzione biologica e nelle arnie possono essere utilizzati solo prodotti naturali come il propoli, la cera e gli oli vegetali;

f) gli operatori conservano mappe o coordinate geografiche dell’ubicazione delle arnie, da fornire all’autorità e all’organismo di controllo per dimostrare che le aree accessibili alle colonie soddisfano le prescrizioni del regolamento;

g) tutte le misure applicate sono annotate nel registro dell’apiario da mettere a disposizione dell’autorità e dell’organismo di controllo, compreso spostamento di apiari, l’asportazione dei melari e le operazioni di smielatura. Sono registrate anche la quantità e le date della raccolta di miele.

© Riproduzione riservata. Foto: Depositphotos, iStock

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.



Dona ora

1