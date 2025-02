Gentile redazione, volevo segnalarvi l’ultima novità in fatto di prezzo del coperto al ristorante. L’argomento lo avete trattato più volte (per esempio in questo articolo, ndr), ma forse vi è sfuggita una variante. A Milano ho trovato un locale che propone per il coperto un prezzo variabile in funzione del giorno e dell’orario. Il sistema è simile a quello degli alberghi in cui il costo delle camere fluttua in relazione alla stagione, ai giorni (weekend e giorni infrasettimanale) e agli eventi (festival, concerti, fiere…).

Molti locali situati nei luoghi della movida propongono prezzi differenziati per il coperto: 1 euro a pranzo e 2 a cena. In una pizzeria nei pressi di Porta Venezia chi frequenta il locale all’ora di pranzo nei gironi infrasettimanali paga 1 euro per il coperto, che sale a 1,5 di sera. Nel weekend la musica cambia, perché il costo del coperto è unico e raggiunge 2,5 euro.

Sempre a Milano, all’Osteria La Semivuota (che vi consiglio perché è una trattoria specializzata nella cucina milanese dove si mangia bene) mi ha fatto piacere non trovare sul menu la voce coperto e servizio, e questo mi sembra un segnale positivo. L’altra cosa interessante è che servono sia l’acqua minerale San Pellegrino, sia quella imbottigliata da loro in bottiglie da mezzo litro, che però fanno pagare 1,50 euro. L’altra sorpresa riguarda il pane, un grazioso contenitore a forma di colino per la pasta con 7-8 pezzi costa 2 euro. Peccato scivolare su una buccia di banana.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.



Dona ora

1