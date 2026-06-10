Un’indagine francese mostra che gran parte delle merendine al cioccolato per bambini è ultra processata e ricca di zuccheri. Tra i prodotti più critici Kinder e Nutella Biscuits. La differenza, però, la fanno le scelte: non tutti gli snack sono uguali.

La merenda non è il problema. Lo diventa quando diventa una tortina al cioccolato, una barretta ripiena, un biscotto farcito o uno snack costruito per piacere molto e saziare poco. È questo il messaggio che emerge da un’indagine di 60 Millions de Consommateurs, realizzata in collaborazione con l’app Yuka, su 82 prodotti destinati ai bambini: barrette, brioche, tortine morbide, biscotti e panini al latte. Il risultato è netto: nove prodotti su dieci sono ultra processati. Tra i nomi più noti compaiono Kinder Délice, Kinder Country (che in Italia conosciamo come Kinder Cereali), Nutella Biscuits, Milka Choco Pause, Mikado e altri prodotti LU. Marchi presenti anche nei nostri supermercati, e per questo particolarmente interessanti per capire quanto il problema riguardi anche il mercato italiano.

Non tutte le merendine sono uguali

Il test francese ha il merito di non mettere tutto nello stesso calderone. I biscotti secchi semplici, per esempio, risultano in media meno problematici, anche se alcuni prodotti hanno molti grassi saturi, soprattutto se sono ricchi di burro o olio di palma. Il pane al latte, invece, è indicato come una delle opzioni industriali più semplici: meno zuccheri, meno grassi e meno additivi rispetto a molte merendine al cioccolato.

Il quadro cambia quando si passa agli snack più golosi. Le tortine morbide al cioccolato, i biscotti ripieni, le barrette di cereali al cioccolato e i prodotti con creme o coperture dolci registrano più criticità: liste ingredienti lunghe, zuccheri in quantità elevate, grassi saturi, sciroppi, aromi, emulsionanti e altri additivi tecnologici. È qui che la merenda smette di somigliare a uno spuntino e comincia ad assomigliare a un dessert industriale.

Il caso Kinder

Nel test di 60 Millions de Consommateurs, Kinder Délice è uno dei prodotti più zuccherati tra le tortine morbide al cioccolato: 43 grammi di zuccheri per 100 grammi. Tra i primi ingredienti compaiono infatti zucchero, oli vegetali, incluso l’olio di palma, e sciroppo di glucosio-fruttosio. Kinder Country fa ancora peggio tra le barrette di cereali al cioccolato: 49 grammi di zuccheri per 100 grammi e 21,9 grammi di grassi saturi. Numeri che mostrano bene la distanza tra l’immagine della ‘merenda’ e il profilo reale del prodotto.

Il problema va oltre il marchio Kinder. Molti snack ultra processati sono progettati per essere particolarmente gradevoli al gusto: si consumano rapidamente e non sempre garantiscono sazietà duratura. Sono prodotti in cui la combinazione tra zuccheri, grassi, consistenza morbida o croccante e aromi spinge al consumo, ma non offre la stessa sazietà di una merenda più semplice.

Nutella Biscuits e biscotti ripieni

Tra i biscotti ripieni al cioccolato analizzati compaiono anche i Nutella Biscuits, con 36 grammi di zuccheri per 100 grammi e 25 grammi di grassi. Un risultato prevedibile, considerando che l’elemento caratterizzante del prodotto è la crema alla nocciola e cacao. Anche in questo caso è presente l’olio di palma, ma il problema nutrizionale non dipende da un singolo ingrediente: conta soprattutto l’insieme della formulazione, composta da farina raffinata, crema zuccherata, grassi, cacao, aromi ed emulsionanti.

Lo stesso vale per altri biscotti farciti o ricoperti, come Milka Choco Pause o alcuni prodotti marchiati LU. Pur diversi tra loro, condividono una logica simile: trasformare la merenda in un piccolo dolce industriale ad alta densità calorica. Tuttavia, non è il cioccolato a essere il problema: un pezzo di pane con qualche quadratino di fondente è ben diverso da una tortina o da un biscotto ripieno. A fare la differenza è il livello di trasformazione del prodotto e la presenza di zuccheri, grassi e additivi che ne aumentano la palatabilità.

Anche le barrette ai cereali, spesso percepite come più salutari, possono contenere quantità elevate di zuccheri, grassi e additivi. Per questo parole come ‘cereali’ o richiami al latte non bastano a definire l’equilibrio nutrizionale di una merenda: occorre leggere l’etichetta.

La merenda dovrebbe saziare, non solo piacere

La merenda dovrebbe aiutare il bambino ad arrivare al pasto successivo senza fame eccessiva. Molti snack ultra processati, invece, sono progettati soprattutto per essere appetibili: si consumano rapidamente e non sempre garantiscono sazietà duratura. È il paradosso di molte merendine: sembrano leggere e adatte alla pausa, ma hanno caratteristiche più vicine a quelle di un dolce. Se consumate ogni giorno, soprattutto insieme a succhi o altre bevande zuccherate, possono contribuire in modo significativo all’apporto di zuccheri della dieta.

La soluzione non è demonizzare ogni merendina confezionata. Una tortina o un biscotto ripieno consumati occasionalmente non rappresentano un problema. L’importante è che non diventino la scelta quotidiana. Le alternative più semplici restano spesso le migliori: pane e cioccolato fondente, pane e marmellata, frutta fresca, yogurt naturale o, per i bambini più grandi, una manciata di frutta secca.

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