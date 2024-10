Il Ministero della Salute ha diffuso oggi sei avvisi tutti per il medesimo rischio chimico: presenza di alcaloidi pirrolizidinici in quantità superiore ai limiti previsti nei semi di cumino biologici utilizzati nella formulazione del prodotto. Gli alimenti richiamati sono burger e polpettine vegetali, a base principalmente di legumi, in cui è stato impiegato come spezia il cumino bio non conforme. Un allarme inaugurato il 22 ottobre con il richiamo dei crauti conditi e che probabilmente coinvolgerà altri prodotti. Gli alcaloidi pirrolizidinici sono delle sostanze naturalmente prodotte da diverse specie vegetali, per lo più piante infestante, che possono essere presenti negli alimenti. Il rischio per la salute umana correlata all’esposizione agli alcaloidi pirrolizidinici riguarda i forti consumatori abitudinari di tè e infusi di erbe, i bambini forti consumatori di miele e i consumatori di integratori alimentari a base di piante produttrici di queste sostanze.

I marchi dei prodotti richiamati:

Burger Melanzane & Miglio: marca Germinal Bio, in confezione da 180 grammi. Lotti: I06230, sc. 04-11-2024; I06577 sc. 14/11/2024; I06742 sc. 21/11/2024; I06902 sc. 28/11/2024; I07316 sc. 16/12/2024.

Nuggets di Ceci: marca Germinal Bio, in confezione da 150 grammi. Lotti: I06242, sc. 04-11-2024; I06484 sc. 09/11/2024; I06683 sc. 20/11/2024; I06958 sc. 02/12/2024; I07124 sc. 06/12/2024; I07286 sc. 13/12/2024

Polpette Ceci & Fagioli Neri: marca Germinal Bio, in confezione da 160 grammi. Lotti: I06240; sc. 04-11-2024; I06480 sc. 09/11/2024; I06679 sc. 20/11/2024; I07199 sc. 10/12/2024; I07369 sc. 17/12/2024

Falafel di Ceci Biologici: marca Più Bene di Ecornaturasì S.P.A. (VIA PALU’ 23, SAN VENDEMIANO TV), in confezione da 150 grammi. Lotti: I07442, I07285, I07123, I06956, I06854, I06681, I06482, I06241. Scadenze: 10/12/24, 03/12/24, 26/11/24, 22/11/24, 17/11/24, 10/11/24, 30/10/24, 25/10/24.

Polpettine di Ceci: marca ALPEKER NATUR (Alpeker Srl Via della Mendola 49/b 39100 Bolzano (BZ)), in confezione da 250 grammi. Lotti: I04836; I03696; I03636; I02784; I02635. Scadenze: 19/12/2025; 12/11/2025; 07/11/2025; 07/10/25; 27/09/2025

Polpettine di Lenticchie: marca ALPEKER NATUR (Alpeker Srl Via della Mendola 49/b 39100 Bolzano (BZ)), in confezione da 260 grammi. Lotti: I05461; I05412. Scadenze: 20/01/2026; 15/01/2026.

L’azienda produttrice di polpettine e burger

L’azienda CREABIO S.R.L. SB ha prodotto gli alimenti per tutti i marchi sopra indicati. Lo stabilimento di produzione si trova in Via Friuli Venezia Giulia, 73 – Pianiga (VE) (numero dello stabilimento: 050ND09807).

A scopo precauzionale, tutte le aziende coinvolte raccomandano dunque di non consumare i prodotti con i numeri di lotto e le date di scadenza sopra indicate.

Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono invece restituirlo al punto vendita d’acquisto.

