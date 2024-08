Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, continua imperterrito a fare dichiarazioni che denotano impreparazione, improvvisazione e contribuiscono alla diffusione di fake news che molti giornalisti rilanciano senza verificarne la correttezza. L’ultima chicca riguarda l’intervento al Meeting di Rimini di Comunione e Liberazione diffuso dall’Agenzia Vista. Lollobrigida ha detto: “Quando si parla della differenza tra allevamenti, intensivi ed estensivi, si deve chiedere al cittadino se è disposto a pagare il prodotto 10, 20, 30 volte di più di quanto lo paga adesso e se la risposta è no, quel cittadino deve sapere che non comprerà più il prodotto a basso costo o a costo equo, proveniente dai nostri allevamenti, ma lo comprerà da allevamenti di altri continenti che impattano sull’ambiente e sul benessere animale 10, 20, 30 volte più di quanto fa un nostro allevamento”.

Gli errori di Lollobrigida sugli allevamenti

Lollobrigida ha le idee confuse sul tema allevamenti e il suo staff dovrebbe aiutarlo per evitare scivoloni che ne ridicolizzano la posizione. Sostenere che la carne di pollo o di bovino proveniente da allevamenti estensivi costa 10, 20, 30 volte di più di quella da allevamenti intensivi è pura fantasia. Lollobrigida ha sbagliato l’ordine di grandezza di almeno dieci volte. Per i polli la differenza di prezzo fra gli animali cresciuti in allevamenti intensivi ed estensivi è al massimo il doppio, come abbiamo scritto qualche giorno fa. Per la carne di manzo la differenza è simile e, solo in alcun rari casi, arriva al triplo.

Forse Lollobrigida non frequenta spesso i supermercati, ma il suo staff potrebbe fare un minimo di controlli per evitare errori e fake news che giornalisti altrettanto improvvidi e pressappochisti regolarmente riprendono, trasformandole così ‘verità’. Forse ci è sfuggito ma non abbiano ancora letto editoriali che evidenziano l’infelice uscita del Ministro, a parte qualche commento sui social.

Le fake news del Ministro sul Nutri-Score

Purtroppo non si tratta di una caso isolato. Lollobrigida si è reso ridicolo a livello internazionale quando ha pubblicato un post sull’etichetta a semaforo Nutri-Score, adottata da sette Paesi europei, inventandosi colori e giudizi in modo arbitrario. Il Ministro ha diffuso anche un manifesto in cui ribadisce il concetto e dice: “La tabella del Nutri-Score infatti vede indicato con il colore rosso alcuni alimenti cardine della dieta mediterranea, come la pasta, parmigiano e l’olio d’oliva”. Questa frase è stata detta, secondo quanto riportato dall’Ansa, durante la giornata conclusiva della prima Conferenza nazionale sulla nutrizione, al Ministero della Salute nel marzo 2023.

Premesso che l’etichetta a semaforo Nutri-Score è molto semplice da capire, essendo basata su cinque lettere e cinque colori, c’è da chiedersi come sia possibile che un Ministro e i membri del suo staff non sappiano riconoscere i colori.

Anche un bambino, guardando i prodotti con Nutri-Score si accorge che pasta, olio extravergine, Parmigiano Reggiano e Grana Padano non hanno il bollino rosso. La pasta ha un bollino verde, per l’olio extravergine di oliva il colore è verde chiaro, mentre per il Parmigiano Reggiano e il Grana Padano è arancione. Lollobrigida dovrebbe sapere che a questi prodotti non è mai stato attribuito un bollino rosso.

Purtroppo la fake news del bollino rosso sui prodotti principe del made in Italy va avanti da anni e pochi hanno il coraggio e l’onestà intellettuale di smentire il Ministro e di correggere il tiro.

