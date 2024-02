La catena di discount Lidl e il suo fornitore hanno richiamato un lotto di mirtilli giganti americani surgelati a marchio Freshona. La ragione indicata sull’avviso di richiamo è la presenza di Norovirus I rilevata a seguito di un’analisi sul prodotto. Lidl precisa anche che: “Questo virus può causare gastroenteriti, e viene eliminato dalla cottura del prodotto, che risulta quindi sicuro solo se adeguatamente preparato.” Le confezioni interessate sono da 500 grammi, con il numero di lotto LP3144DL7 e il termine minimo di conservazione (TMC) 05/2025.

L’azienda Greenyard Frozen Poland ha prodotto i mirtilli surgelati per Lidl Italia. Lo stabilimento di produzione si trova in Ul. Wojska Polskiego 12, a Lipno, in Polonia.

A scopo puramente precauzionale, Lidl raccomanda di non consumare i mirtilli con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione segnalati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto. Le confezioni restituite saranno rimborsate anche senza presentare lo scontrino.

