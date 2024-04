La catena di discount Lidl ha richiamato tre lotti di insalata di alghe wakame marinate con semi di sesamo e fagioli di soia “Marinated Wakame” Vitasia. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza, per un errore di etichettatura, della dicitura “senza glutine”, mentre il prodotto contiene glutine, come evidenziato nella lista degli ingredienti. Le confezioni in questione sono da 250 grammi e appartengono ai lotti numero 2024145798 con la data di scadenza 24/04/2024, 2024146343 con la data di scadenza 25/04/2024 e 2024147444 con la data di scadenza 29/04/2024.

L’azienda Heiploeg International B.V. ha prodotto l’insalata di alghe wakame marinate per Lidl. Lo stabilimento di produzione si trova in Panserweg 14, a Zoutkamp, nei Paesi Bassi.

A scopo precauzionale, Lidl raccomanda alle persone celiache o intolleranti al glutine di non consumare il prodotto con le scadenze e i numeri di lotto sopra indicati e a riportarlo al punto vendita per il rimborso, anche senza scontrino. Le consumatrici e i consumatori che non sono celiaci o intolleranti al glutine invece possono consumare le alghe wakame marinate senza rischi. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Lidl Italia al numero verde 800 480048

