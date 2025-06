Non sempre i prezzi del supermercato online sono gli stessi che leggiamo sui cartellini nei punti vendita fisici. È capitato anche un nostro lettore, che ci ha scritto dopo aver notato delle differenze tra i prezzi online e in un ipermercato Carrefour. Di seguito la lettera giunta in redazione e la risposta della catena.

La lettera

Ho notato che i prezzi online dei prodotti venduti da Carrefour sono superiori rispetto al prezzo esposto nel supermercato fisico, nel mio caso il punto vendita Carrefour Iper di Pavia, sulla strada Vigentina. È normale e soprattutto legale?

Due esempi: l’olio extravergine Costa d’Oro L’Extra sul sito è a 10,30 euro, mentre nel negozio costa 9,95 euro; l’olio extravergine Monini GranFruttato costa 13,10 euro sul sito, 12,30 euro nel punto vendita.

Nicola

La risposta di Carrefour

Carrefour Italia adotta un approccio omnicanale cercando di offrire a tutti i suoi clienti un’esperienza coerente e di valore su tutti i canali. Tuttavia, in alcune situazioni, possono esserci delle differenze di prezzo legate a specifiche strategie promozionali e commerciali pensate per rispondere alle diverse caratteristiche e necessità dei vari canali.

L’online, ad esempio, prevede promozioni e politiche di prezzo dedicate, così come un assortimento che può essere differente rispetto agli altri canali, proprio per soddisfare le esigenze specifiche di chi acquista tramite e-commerce.

