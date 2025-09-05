Continua la saga delle mozzarelle sottopeso. Questa volta, una nostra lettrice ci scrive per segnalare una mozzarella di bufala con un peso notevolmente inferiore a quello indicato in etichetta. Di seguito la lettera giunta in redazione, con la risposta dell’azienda, Fattorie Garofalo, che prova a ipotizzare cosa possa essere successo.

La lettera sulla mozzarella di bufala sottopeso

Volevo segnalare che le mozzarelle di bufala Fattorie Garofalo non sono affatto di 100 grammi come scritto sulla confezione (multipack da 3×100 grammi, ndr), bensì tutte sui 70 grammi.

Sara

La risposta di Fattorie Garofalo

Buongiorno, innanzitutto è nostro desiderio ringraziare la lettrice e consumatrice, perché ogni segnalazione rappresenta per noi uno stimolo al miglioramento continuo. La foto che ha condiviso ci fornisce due informazioni: la prima è il sottopeso, la seconda è un evidente danneggiamento del prodotto, visibilmente schiacciato e spellato in superficie.

Un problema di peso per un prodotto fresco come la mozzarella può essere legato a diversi fattori, alcuni correlati alle fasi di produzione, altri correlati al mantenimento della catena del freddo nelle fasi di trasporto, distribuzione e vendita.

Una differenza di peso significativa come quella da registrata, può essere causata dall’esposizione a temperature non idonee (fuori dal frigorifero) e/o da schiacciamento della confezione per movimentazioni improprie; in questi casi infatti il prodotto tende a perdere peso sia per effetto dello scambio osmotico, che per effetto meccanico dello schiacciamento. Entrambe queste ipotesi sembrano compatibili con la foto che ci ha fornito, e che non rappresentano in alcun modo il nostro standard.

La nostra azienda, presente sul mercato da diversi decenni, sottopone tutti i lotti a rigidi controlli interni prima del rilascio, e prende sempre in seria considerazione tutte le segnalazioni. Al momento questa rappresenta un caso isolato rispetto alle migliaia di confezioni messe sul mercato ogni giorno, ma ci permetterà di attivare delle verifiche interne aggiuntive e, laddove necessario, colmare eventuali gap procedurali.

Raffaella Avosso – Quality Manager Fattorie Garofalo

