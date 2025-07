Ormai siamo abituati a trovare sulle etichette degli alimenti confezionati tutta una serie di informazioni, tra cui la lista degli ingredienti. Ma come funziona per i prodotti monoingrediente? Una nostra lettrice, infatti, è rimasta spiazzata dall’assenza della lista su una confezione di datteri: abbiamo chiesto delucidazioni a Roberto Pinton, esperto di produzioni alimentari.

La lettera

Il 4 luglio, ho acquistato presso l’Iper di Solbiate Olona (VA) due confezioni da 250 g dei datteri Palm’Frutt importati da Ortofin srl (Via Ponchielli – Milano), come da foto allegate. Ho chiesto a Iper come mai, sebbene il prodotto ‘su ramo’ non dovrebbe contenere additivi né zuccheri aggiunti, non risultano citati sulla confezione gli ingredienti.

La risposta del servizio clienti Iper è stata che sulla confezione non sono indicati zuccheri aggiunti, additivi o altri ingredienti perché il prodotto non li contiene, è costituito solamente da datteri. Ho ribadito che, in base alla normativa europea e italiana, tutti i prodotti alimentari preconfezionati (compresi i datteri in ramo) devono riportare in etichetta una serie di informazioni obbligatorie. Quindi, sebbene i datteri siano l’unico ingrediente, è comunque necessario indicarlo in etichetta, anche se sembra ovvio.

Rossella

La risposta di Roberto Pinton

Ha ragione Iper. L’articolo 19 del regolamento UE n.1169/2011 sull’“Omissione dell’elenco degli ingredienti” recita:

1. Per i seguenti alimenti non è richiesto un elenco degli ingredienti:

a) gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subito trattamenti analoghi;

b) le acque gassificate dalla cui descrizione risulti tale caratteristica;

c) gli aceti di fermentazione provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base, purché non siano stati aggiunti altri ingredienti;

d) i formaggi, il burro, il latte e le creme di latte fermentati, purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai prodotti derivati dal latte, gli enzimi alimentari e le colture di microrganismi necessari alla fabbricazione o ingredienti diversi dal sale necessario alla fabbricazione di formaggi che non siano freschi o fusi;

e) alimenti che comprendono un solo ingrediente a condizione che la denominazione dell’alimento:

i) sia identica alla denominazione dell’ingrediente; oppure

ii) consenta di determinare chiaramente la natura dell’ingrediente.

2. Al fine di tener conto dell’utilità per il consumatore di un elenco di ingredienti per tipi o categorie specifici di alimenti, in casi eccezionali la Commissione può, mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 51, integrare il paragrafo 1 del presente articolo nella misura in cui le omissioni non provochino un’inadeguata informazione del consumatore finale o delle collettività.

Quando la lista degli ingredienti non serve

Si fosse trattato di “datteri ripieni di noci” o di “datteri ricoperti di cioccolato fondente” sarebbero stati necessari elenco degli ingredienti, QUID di quelli caratterizzanti e tabella nutrizionale, ma questi dati non sono richiesti per una confezione di datteri tal quali, costituita da un unico ingrediente e con denominazione identica a quella dell’ingrediente.

Non avrebbe alcuna utilità l’indicazione (che la stessa lettrice indica come ovvia) “ingredienti: datteri” o addirittura “ingredienti: 100% datteri”, come non ha senso (non fornirebbe nessuna informazione ulteriore al consumatore e quindi la norma non lo richiede) indicare “ingredienti: zucchero”, “ingredienti: 100% burro”, “ingredienti: olio extravergine di oliva” in prodotti già chiaramente etichettati con la denominazione di “zucchero”, “burro” o “olio extravergine di oliva”.

