Esattamente 10 anni fa, la famosa catena di gelaterie Grom è stata acquistata da Unilever e oggi è passata sotto il controllo della sua divisione gelati, Magnum Ice Cream Company. Un paio di anni dopo, nei supermercati sono arrivati i barattolini di gelato Grom: ma è uguale a quello servito in gelateria? Non proprio, come fa notare un lettore. Di seguito la lettera giunta in redazione con la risposta dell'azienda.

in una gelateria Grom di Torino ho acquistato un barattolo di gelato al pistacchio della linea confezionata. Leggendo l’etichetta ho notato la presenza di emulsionanti, nonostante il marchio Grom sia storicamente associato al claim “senza aromi, senza coloranti e senza emulsionanti”. Alla mia richiesta di spiegazioni, il personale ha indicato che esistono due linee diverse: quella prodotta e servita in gelateria e quella confezionata per i supermercati. Ritengo che questa distinzione non sia comunicato in modo trasparente ai consumatori e che possa generare confusione.

La risposta di Grom

ti ringraziamo per averci scritto e per aver condiviso la tua osservazione, che ci offre l’opportunità di chiarire meglio la differenza tra le nostre due linee di prodotto. Il nostro gelato servito nelle gelaterie Grom continua a rispettare il nostro storico impegno: senza aromi, senza coloranti e senza emulsionanti. Nulla è cambiato sul nostro gelato servito in cono e coppetta in gelateria.

Nel caso della linea confezionata (come il barattolo al pistacchio che hai acquistato), abbiamo introdotto per la prima volta degli emulsionanti selezionati esclusivamente da oli vegetali, per migliorare la struttura del gelato. Questo cambiamento è stato necessario per garantire un’esperienza più cremosa e leggera sin dal primo cucchiaio, anche fuori dalla gelateria. Gli emulsionanti utilizzati nei prodotti confezionati non alterano il gusto, ma servono solo a migliorare la consistenza del prodotto confezionato.

Uno storia di nove anni fa

Per la cronaca va ricordato che ilfattoalimentare ha chiesto anni fa a Grom di modificare le diciture dei cartelli esposti nei negozi che vantavano l’assenza di “additivi chimici”. Cosa non vera in quando il gelato li conteneva.

Dopo due anni di dibattito Grom nel 2014 ha accolto le nostre richieste e ha modificato i cartelli. Se prima su grandi cartelli appesi appesi alle pareti compariva la dicitura “Il nostro gelato non contiene aromi, coloranti, conservanti e additivi chimici”, dopo la dicitura è stata modificata così “Il nostro gelato non contiene aromi, coloranti, conservanti ed emulsionanti”

