Sui social media può capitare di imbattersi in video denuncia di comportamenti poco chiari da parte di questa o quell’azienda. Talvolta, però, la mancanza di conoscenza delle normative e l’indignazione facile possono mettere consumatori e consumatrici sulla strada sbagliata. È proprio quello che è successo ad alcuni utenti di TikTok, che hanno pubblicato video per denunciare la presunta distribuzione di cibo ‘scaduto’ da parte di Galbusera durante un evento, quando in realtà le cose non stavano proprio così. Di seguito la segnalazione di una nostra lettrice e la spiegazione dell’azienda.

La lettera

Vi scrivo in quanto mi sono imbattuta in un video su TikTok in cui una partecipante all’evento RiminiWellness lamentava una presunta truffa. Nel dettaglio Galbusera ha omaggiato i partecipanti con un prodotto il cui termine minimo di conservazione era datato 19/03/25, ma sopra di esso è stata apposta un’etichetta con una data posticipata. Mi sorgono due dubbi:

è pratica legale omaggiare prodotti oltre il TMC?

è pratica legale apporre sopra al TMC stampato su packaging primario un’etichetta riportante una nuova data?

Eleonora

La risposta di Galbusera

A seguito di alcuni contenuti pubblicati sui social dal 02/06/2025 riguardanti le nostre fette biscottate BelleBuone Galbusera distribuite durante la fiera RiminiWellness a Rimini, ci teniamo a rassicurarvi che il prodotto in questione non è scaduto e confermiamo che la data di scadenza corretta è 19/12/2025. Si è trattato di un problema tecnico durante il processo di confezionamento, che ha portato la macchina a stampare – per errore – la data di confezionamento (19/03/025) al posto della data preferibile di consumo.

Per evitare lo spreco di un prodotto perfettamente consumabile, abbiamo provveduto a una ri-etichettatura manuale con un adesivo indicante la data corretta, 19/12/2025. Ci teniamo a rassicurare che si è trattato di un mero errore materiale di stampa, ma che il prodotto è integro e sicuro, perché la sicurezza e qualità dei nostri prodotti sono parte integrante della nostra missione.

Desideriamo precisare che l’apposizione delle informazioni relative ad un prodotto su un’etichetta sovrapposta alla confezione è perfettamente regolare e ammessa dalle norme vigenti. Comprendiamo che, in un contesto come quello di una fiera, la possibilità della rimozione, da noi non voluta, dell’etichetta possa aver creato incertezza. Faremo comunque tesoro dell’esperienza e dei commenti ricevuti dai consumatori per il nostro costante miglioramento.

© Riproduzione riservata Foto: @denise.vrs via TikTok