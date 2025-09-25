MENU
filetti di sgombri in scatola su tagliere di legno, circondati da erbe aromatiche, aglio, pomodorini, e sale; concept: pesce in scatola, Lidl
Lettere

Per conoscere la provenienza di un prodotto ittico, soprattutto quando si tratta di pesce in scatola, spesso bisogna rifarsi alle zone FAO, divisioni geografiche delle aree di pesca mondiali, definite appunto dalla FAO (Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura delle Nazioni Unite). Ma è obbligatorio indicarla sulle scatolette di pesce? Di seguito la segnalazione che un lettore ha inviato in redazione a proposito di una scatola di filetti di sgombro grigliati a marchio Nixe (Lidl) con la risposta della catena di discount.

La lettera sui filetti di sgombro Nixe

Buongiorno, vi voglio segnalare che il prodotto “filetti di sgombro grigliati” Nixe, di Lidl, non indicano da nessuna parte la zona Fao, come sarebbe obbligatorio.
Omar

Filetti di sgombri grigliati Nixe Lidl lettera 09.2025

La risposta di Lidl

Gentile Cliente,
abbiamo letto con attenzione la sua richiesta e la ringraziamo per l’interesse verso la nostra azienda e i nostri prodotti.
Nel caso specifico delle conserve ittiche (identificate dal codice doganale 1604), la normativa europea attuale (Reg. UE 1379/2013) non prevede l’obbligo di indicare in etichetta la zona di cattura del pesce. Pertanto, l’assenza dell’indicazione della zona FAO sull’etichetta dei filetti di sgombro grigliati Nixe non costituisce un’irregolarità ed è conforme alle normative vigenti.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos, inviate dal lettore

Giallone 03.07.2025 dona ora

pulsante donazione libera 2025

 

3 2 voti
Vota
Iscriviti
Notificami
guest

1 Commento
Feedbacks
Vedi tutti i commenti
luigiR
luigiR
25 Settembre 2025 15:21

non capisco perché non dovrebbe essere obbligatorio.se qualcuno lo volesse sapere, le aziende non si sbilanciano, nemmeno se interpellate, opponendo quanto prevede la normativa europea in materia… potrebbero essere tanti i fattori da valutare, conoscendo la zona di origine del pescato.

1
Rispondi
1
0
Ci piacerebbe sapere che ne pensi, lascia un commento.x