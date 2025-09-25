Per conoscere la provenienza di un prodotto ittico, soprattutto quando si tratta di pesce in scatola, spesso bisogna rifarsi alle zone FAO, divisioni geografiche delle aree di pesca mondiali, definite appunto dalla FAO (Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura delle Nazioni Unite). Ma è obbligatorio indicarla sulle scatolette di pesce? Di seguito la segnalazione che un lettore ha inviato in redazione a proposito di una scatola di filetti di sgombro grigliati a marchio Nixe (Lidl) con la risposta della catena di discount.

La lettera sui filetti di sgombro Nixe

Buongiorno, vi voglio segnalare che il prodotto “filetti di sgombro grigliati” Nixe, di Lidl, non indicano da nessuna parte la zona Fao, come sarebbe obbligatorio.

Omar

La risposta di Lidl

Gentile Cliente,

abbiamo letto con attenzione la sua richiesta e la ringraziamo per l’interesse verso la nostra azienda e i nostri prodotti.

Nel caso specifico delle conserve ittiche (identificate dal codice doganale 1604), la normativa europea attuale (Reg. UE 1379/2013) non prevede l’obbligo di indicare in etichetta la zona di cattura del pesce. Pertanto, l’assenza dell’indicazione della zona FAO sull’etichetta dei filetti di sgombro grigliati Nixe non costituisce un’irregolarità ed è conforme alle normative vigenti.

