Una lettrice ci scrive per segnalare delle indicazioni a suo parere mancanti sulle confezioni di bevande vegetali Alpro: origine della soia e stabilimento di produzione. Di seguito trovate la lettera arrivata in redazione e la risposta di Danone, proprietaria del marchio di prodotti vegetali.

La lettera sulla bevanda di soia Alpro

Segnalo che sull’etichetta del prodotto in oggetto manca l’indicazione di origine della soia e lo stabilimento di produzione.

In allegato la fotografia della confezione su tutti i lati stampati.

La risposta di Danone

In Danone siamo sempre attenti alla qualità dei nostri prodotti e alle materie prime che vengono coltivate, selezionate e trasformate con cura, nel rispetto dell’ambiente e delle comunità. La soia utilizzata nella bevanda vegetale Alpro distribuita in Italia è certificata ProTerra, non è OGM, viene coltivata in Francia e lavorata con attenzione presso i nostri stabilimenti di Issenheim, in Francia, seguendo i più alti standard di qualità.

È da sempre obiettivo di Danone garantire grande trasparenza nei confronti dei consumatori e disponibilità nel fornire informazioni chiare ed esplicative, anche qualora non sia indicato in etichetta, in linea con la normativa vigente

L’origine della soia non è indicata in etichetta è perché la normativa europea sull’origine dell’ingrediente primario (Regolamento UE 775/2018) obbliga i produttori a indicarne la provenienza solo quando quando essa non coincida con l’origine del prodotto (vale a dire, il Paese di sua ultima trasformazione sostanziale) e quest’ultima venga dichiarata o suggerita con simboli o bandiere.

Per quanto riguarda, invece, lo stabilimento di produzione, la mancata indicazione è dovuta al fatto che, siccome la bevanda è prodotta in Francia (come ha spiegato Danone nella sua risposta), l’azienda non è obbligata a scriverlo in etichetta. L’obbligo di indicazione dello stabilimento di produzione si applica solo ad alimenti e bevande prodotti in Italia, perché stabilito dal decreto legislativo italiano 145/17.

