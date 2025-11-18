Può capitare, talvolta, di leggere diciture sulle etichette che possono sembrarci ingannevoli o ambigue. A volte sono le stesse denominazioni dei prodotti a generare confusione in consumatori e consumatrici. È capitato per esempio a un lettore leggendo il nome “caprino di latte vaccino” su un formaggio a marchio Nonno Nanni. Di seguito la lettera giunta in redazione con la risposta dell’azienda

La lettera sul caprino di latte vaccino

Buongiorno,

Ho comprato all’Ipercoop di San Giovanni Teatino (Chieti) una confezione di Caprino di latte vaccino a marchio Nonno Nanni convinto di acquistare un prodotto in cui il latte di capra fosse in percentuale maggiore rispetto al latte vaccino. Invece a quanto pare non vi è traccia di latte caprino. Questa dicitura, dal mio punto di vista, non è accettabile poiché genera confusione nel consumatore. Quale è la vostra opinione?

Antonio

La risposta di Nonno Nanni

Abbiamo letto la segnalazione che ci avete trasmesso, nella quale un consumatore afferma che la dicitura “Caprino di latte vaccino” a marchio Nonno Nanni genererebbe confusione rispetto alle caratteristiche del prodotto, poiché lo avrebbe indotto ad acquistare il formaggio nella convinzione che contenesse latte di capra in una percentuale maggiore rispetto al latte vaccino, quando in realtà detto prodotto non contiene latte di capra.

In primo luogo ci dispiace che siano state interpretate in modo non corretto le caratteristiche del nostro prodotto. Rileviamo tuttavia che la dicitura “Caprino di latte vaccino”, riportata con grande evidenza grafica in etichetta, descrive in modo chiaro le caratteristiche e la composizione del formaggio, senza generare ambiguità.

Il termine “caprino”, infatti, nell’uso corrente e per prassi ormai consolidata, non indica solo il formaggio realizzato con latte di capra, bensì un determinato tipo di prodotto lattiero caseario con peculiari caratteristiche – in termini di colore (bianco), di forma (cilindrica), di consistenza (molto morbida) e di tecnologia di produzione impiegata – che può contenere anche esclusivamente latte vaccino, o ovino.

Svariati caprini industriali presenti sul mercato della grande distribuzione è infatti prodotta solo con latte vaccino e adotta la medesima dicitura “caprino di latte vaccino”.

Cosa dice la normativa

Le Autorità competenti (Corte di Cassazione e AGCM) si sono già puntualmente espresse sulla correttezza di tale dicitura, ritenendo che la parola “caprino” accompagnata dalla chiara indicazione dell’origine (vaccina) del latte, sia da ritenersi legittima. È stato in particolare sottolineato che la dizione “Caprino di latte vaccino” lascia chiaramente intendere che il sostantivo “Caprino” indica un determinato tipo di prodotto e non si riferisce alla presenza di latte di capra, in quanto seguito dalla specificazione, agevolmente leggibile e di inequivoco significato “di latte vaccino”.

Ad ulteriore conferma della correttezza della locuzione, rileviamo infine che il “caprino vaccino” lombardo e il “caprino presamico (di latte vaccino) di Supino” laziale, sono stati recentemente inseriti come Prodotti Agroalimentari Tradizionali (P.A.T.) nei rispettivi elenchi regionali, come da Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (MASAF) “Aggiornamento dell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (XXV revisione)” dell’11 marzo 2025. Tale ulteriore riconoscimento appare quindi risolutivo della questione.

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo cordiali saluti.

Nonno Nanni

