Ho letto con interesse il vostro articolo sulla Legionella ed essendo un professionista del settore (consulente in un laboratorio analisi accreditato) ho notato che nel vostro articolo non si menziona il rapporto Istisan 22/32 relativo a Indicazioni operative per la gestione del rischio legionellosi che tratta proprio dei condomini in classe di rischio E (la più bassa).

Non ci sono obblighi per condominio

Per questa categoria non sono previsti obblighi di analisi e nemmeno una valutazione del rischio, ma queste operazioni vengono solo consigliate in relazione alla dimensione della struttura. Personalmente reputo che sia assolutamente opportuno fare un monitoraggio nei punti più critici nonostante la norma e le linee guida non lo considerino mandatorio.

Il rischio Legionella nei condomini

L’articolo 9 del dl 18/23 Valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni che riporto parzialmente riguarda proprio i condomini

1. I gestori della distribuzione idrica interna effettuano una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni alle strutture prioritarie individuate all’allegato VIII, con particolare riferimento ai parametri elencati nell’allegato I, parte D, adottando le necessarie misure preventive e correttive, proporzionate al rischio, per ripristinare la qualità delle acque nei casi in cui si evidenzi un rischio per la salute umana derivante da questi sistemi.

2. La valutazione e gestione del rischio effettuata ai sensi del comma 1, si basa sui principi generali della valutazione e gestione del rischio stabiliti secondo le Linee Guida per la valutazione e gestione del rischio per la sicurezza dell’acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e di talune navi ai sensi della direttiva (UE) 2020/2184 , Rapporto ISTISAN 22/32. La valutazione e gestione del rischio effettuata ai sensi del comma 1, si basa sui principi generali della valutazione e gestione del rischio stabiliti secondo le Linee Guida per la valutazione e gestione del rischio per la sicurezza dell’acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e di talune navi ai sensi della, Rapporto ISTISAN 22/32.

Nell’allegato VIII troviamo 4 classi di rischio dalla A alla D, mentre se consideriamo il rapporto ISTISAN 22/32 citato nel comma 2 ed avente come oggetto “Linee guida per la valutazione e la gestione del rischio per la sicurezza dell’acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e in talune navi ai sensi della direttiva (UE) 2020/2184” . Emerge come i condomini siano edifici con classe di rischio E, NON prioritari che non hanno alcuna azione di obbligo ma solo alcune raccomandazioni, soprattutto su edifici con impianti complessi.

Mattia © Riproduzione riservata Foto: AdobeStock