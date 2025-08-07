Ho letto con interesse il vostro articolo sulla Legionella ed essendo un professionista del settore (consulente in un laboratorio analisi accreditato) ho notato che nel vostro articolo non si menziona il rapporto Istisan 22/32 relativo a Indicazioni operative per la gestione del rischio legionellosi che tratta proprio dei condomini in classe di rischio E (la più bassa).
Non ci sono obblighi per condominio
Per questa categoria non sono previsti obblighi di analisi e nemmeno una valutazione del rischio, ma queste operazioni vengono solo consigliate in relazione alla dimensione della struttura. Personalmente reputo che sia assolutamente opportuno fare un monitoraggio nei punti più critici nonostante la norma e le linee guida non lo considerino mandatorio.
Il rischio Legionella nei condomini
L’articolo 9 del dl 18/23 Valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni che riporto parzialmente riguarda proprio i condomini
1. I gestori della distribuzione idrica interna effettuano una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni alle strutture prioritarie individuate all’allegato VIII, con particolare riferimento ai parametri elencati nell’allegato I, parte D, adottando le necessarie misure preventive e correttive, proporzionate al rischio, per ripristinare la qualità delle acque nei casi in cui si evidenzi un rischio per la salute umana derivante da questi sistemi.
giornalista redazione Il Fatto Alimentare