“È provato che il latte in età adulta esponga a un maggior rischio tumorale. Il latte vaccino è un ottimo alimento… per i vitelli”. Questo frase abbastanza critica compare nel titolo e nel sommario di un articolo pubblicato sul sito de il Salvagente del 12 maggio 2025. L’articolo rispolvera una vecchia intervista a Franco Berrino (definito erroneamente medico oncologo, quando in realtà è medico epidemiologo che ha lavorato nell’ambito nutrizionale all’Istituto dei Tumori di Milano).

Berrino è una persona nota, le cui teorie sul latte e su altri temi hanno trovato in questi anni spazio presso il pubblico della rete attirato più dai titoli ad effetto che dalla realtà scientifica. Il Fatto Alimentare ha già riportato qualche anno fa una retromarcia di Berrino che affermava: “la farina bianca era un veleno“. La bizzarra tesi era stata smentita ufficialmente anche dal suo responsabile Vittorio Krogh, direttore della Struttura complessa di epidemiologia e prevenzione dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano intervistato da Il Fatto Alimentare.

Latte nocivo?

La questione “latte nocivo” va avanti da molti anni e, come tante fake news in ambito alimentare, trova ancora molti adepti. Otto anni fa proprio per cercare di contrastare questa tesi a Milano si è tenuto un processo simulato nell’ambito di un corso di aggiornamento per medici, odontoiatri e tecnologi alimentari, che ha visto come imputato Achille Lanzarini, direttore generale della Fondazione Sviluppo Ca’ Granda, costituita dal Politecnico di Milano, che produce il latte Ca’ Granda venduto nei supermercati di Milano. L’imputato era accusato di “aver messo in commercio un prodotto che, pur non adulterato, è nocivo per la salute dei consumatori secondo quanto previsto dall’art. 444 del codice penale”.

La pubblica ministera Luisa Ponti, presidente di sezione del Tribunale di Milano, ha indicato sei effetti dannosi che sono stati oggetto del dibattimento, con l’intervento di testimoni, consulenti di parte e periti. Franco Berrino, pur essendo stato chiamato come consulente dell’accusa, non ha voluto partecipare, e le sue tesi sono state ben illustrate da vari esperti. Alla fine del dibattimento che ha analizzato ben sei capi di accusa, il responso del tribunale è stata l’assoluzione perché il fatto non sussiste. Nelle motivazioni dell’assoluzione, il presidente del tribunale nella persona di Fabio Roia, presidente di sezione del Tribunale penale di Milano, ha scritto di ritenere che “non esistono ad oggi studi accreditati presso le più autorevoli comunità scientifiche, che evidenzino una caratteristica di pericolosità per la salute per l’alimento latte”.

Per chi volesse approfondire Il Fatto Alimentare ha riportato in una nota le varie fasi del dibattimento.

