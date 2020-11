Un nostro lettore ha aperto una confezione di latte Milbona della Lidl ed ha avuto una spiacevole sorpresa. Di seguito pubblichiamo la lettera e le foto che abbiamo ricevuto e a seguire la risposta della catena di supermercati.

Buongiorno, questa mattina volevo preparare il solito cappuccino, ma nell’aprire una delle confezioni acquistate due o tre giorni fa al LIDL di San Giuliano Milanese, ho avuto la sorpresa di un latte andato a male, tutto cagliato (vedi foto allegate). Il latte era andato a male nonostante la scadenza fosse ancora lontana. Ho aperto un secondo cartone e per precauzione ho bollito il latte che comunque non manifestava segni di degrado e ho fatto il cappuccino. Mi sembra altresì utile segnalare che i tappi delle confezioni sono facilmente manomettibili e manca un sigillo sotto il tappo come in altre confezioni di altre marche. Rino

Di seguito la risposta della Lidl.

Abbiamo provveduto a contattare il fornitore del prodotto il quale ci ha confermato che dalla verifica dei documenti di produzione e dei controcampioni del lotto segnalato non sono emerse irregolarità.

Anche dalla verifica delle segnalazioni ricevute dai nostri Clienti non risultano altri reclami sul prodotto: riteniamo, pertanto, che si sia trattato di un caso isolato, dovuto probabilmente ad un’interruzione della catena del freddo o ad un accidentale danneggiamento della confezione.

Peraltro, da diversi anni, la società produttrice Hohenloher Molkerei eG realizza le confezioni di latte fresco con il meccanismo di chiusura ad “apertura in unico passaggio”, senza aver mai ricevuto alcuna contestazione. Il produttore ritiene, inoltre, che non sussista alcun rischio per la sicurezza. Il tappo, infatti, presenta una resistenza alla prima rotazione a cui segue un leggero clic che impedisce l’accidentale apertura della confezione, evitando in tal modo che il tappo possa aprirsi da solo.

