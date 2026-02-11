Continuano i ritiri di latte in polvere per neonati e di proseguimento. Il Ministero della Salute ha diffuso quindici richiami precauzionali da parte degli operatori di 76 lotti di latte per lattanti e di proseguimento Aptamil e Mellin. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è l’adeguamento alle nuove linee guida EFSA sui limiti di cereulide, la tossina batterica prodotta dal Bacillus cereus presente in un olio ricco di acido arachidonico, che ha causato il ritiro di centinaia di prodotti in Europa e non solo.

Di seguito l’elenco dei prodotti e dei lotti richiamati.

Aptamil 1 (2x55g)X3 – Latte Per Lattanti In Polvere. Lotti: 101464106, 101483730, con il termine minimo di conservazione (TMC) 07.08.2026 – 11.12.2026. Venduto in confezioni da 1100g (2X550g). (A)

Lotti: 101464106, 101483730, con il termine minimo di conservazione (TMC) 07.08.2026 – 11.12.2026. Venduto in confezioni da 1100g (2X550g). (A) Aptamil 1 4x750g It – Latte Per Lattanti In Polvere. Lotti: 111467704- 111478158 – 111508824, con il termine minimo di conservazione (TMC) 08.07.2026 – 08.08.2026 – 30.10.2026. Venduto in confezioni da 750g. (B)

Lotti: 111467704- 111478158 – 111508824, con il termine minimo di conservazione (TMC) 08.07.2026 – 08.08.2026 – 30.10.2026. Venduto in confezioni da 750g. (B) Aptamil 1 4x830g It – Latte Per Lattanti In Polvere. Lotti: 111463374 – 111473705 – 111476662 – 111488577 -111508826 – 111516238, con il termine minimo di conservazione (TMC) 05/07/2026 – 21/07/2026 – 03/08/2026 – 01/09/2026 – 30/10/2026 17/11/2026. Venduto in confezioni da 830g. (B)

Lotti: 111463374 – 111473705 – 111476662 – 111488577 -111508826 – 111516238, con il termine minimo di conservazione (TMC) 05/07/2026 – 21/07/2026 – 03/08/2026 – 01/09/2026 – 30/10/2026 17/11/2026. Venduto in confezioni da 830g. (B) Aptamil 2 (2x600g)X3 – Latte Di Proseguimento In Polvere . Lotti: 101480173 – 101486762, con il termine minimo di conservazione (TMC) 19.11.2026 – 03.01.2027. Venduto in confezioni da 1200g (2x600g) (A)

. Lotti: 101480173 – 101486762, con il termine minimo di conservazione (TMC) 19.11.2026 – 03.01.2027. Venduto in confezioni da 1200g (2x600g) (A) Aptamil 2 – 4x750g It – Latte Di Proseguimento In Polvere. Lotti: 111470148 – 111516272, con il termine minimo di conservazione (TMC) 21.07.2026 – 19.11.2026. Venduto in confezioni da 750g. (B)

Lotti: 111470148 – 111516272, con il termine minimo di conservazione (TMC) 21.07.2026 – 19.11.2026. Venduto in confezioni da 750g. (B) Aptamil 2 4x830g It – Latte Di Proseguimento In Polvere . Lotti: 111463178 – 111470641 – 111475576 – 111493945 – 111506640 – 111521789 – 111526893, con il termine minimo di conservazione (TMC) 04/07/2026 – 21/07/2026 – 30/07/2026 – 19/09/2026 – 24/10/2026 – 05/12/2026 – 22/12/2026. Venduto in confezioni da 830g. (B)

. Lotti: 111463178 – 111470641 – 111475576 – 111493945 – 111506640 – 111521789 – 111526893, con il termine minimo di conservazione (TMC) 04/07/2026 – 21/07/2026 – 30/07/2026 – 19/09/2026 – 24/10/2026 – 05/12/2026 – 22/12/2026. Venduto in confezioni da 830g. (B) Aptamil Ar 2 – 6x400g It – Alimento A Fini Medici Speciali . Lotti: 111501520, con il termine minimo di conservazione (TMC) 10/10/2026. Venduto in confezioni da 400g. (B)

. Lotti: 111501520, con il termine minimo di conservazione (TMC) 10/10/2026. Venduto in confezioni da 400g. (B) Aptamil Tab Fo 4x(105×4.8g)It – Latte Di Proseguimento In Polvere Compressa. Lotti: 111461081 – 111467764 – 111467786 – 111467800 – 111467828 – 111472937 – 111502133 – 111502464 – 111502465 – 111508772 – 111511188 – 111511209 – 111511243 – 111519134 – 111519180 – 111523388 – 111526317 – 111526350 – 111526369 – 111539662 – 111540241 – 111540662 – 111553679 – 111556437 – 111556613 – 111556711, con il termine minimo di conservazione (TMC) 21/06/2026- 10/07/2026- 11/07/2026- 12/07/2026- 13/07/2026- 23/07/2026- 13/10/2026- 12/10/2026- 11/10/2026- 02/11/2026- 07/11/2026 – 06/11/2026- 05/11/2026- 11/12/2026- 12/12/2026- 15/12/2026- 16/12/2026- 17/12/2026- 18/12/2026- 22/01/2027- 23/01/2027- 21/01/2027 – 08/03/2027- 11/03/2027- 10/03/2027- 09/03/2027. Venduto in confezioni da 504g (21x24g). (B)

Lotti: 111461081 – 111467764 – 111467786 – 111467800 – 111467828 – 111472937 – 111502133 – 111502464 – 111502465 – 111508772 – 111511188 – 111511209 – 111511243 – 111519134 – 111519180 – 111523388 – 111526317 – 111526350 – 111526369 – 111539662 – 111540241 – 111540662 – 111553679 – 111556437 – 111556613 – 111556711, con il termine minimo di conservazione (TMC) 21/06/2026- 10/07/2026- 11/07/2026- 12/07/2026- 13/07/2026- 23/07/2026- 13/10/2026- 12/10/2026- 11/10/2026- 02/11/2026- 07/11/2026 – 06/11/2026- 05/11/2026- 11/12/2026- 12/12/2026- 15/12/2026- 16/12/2026- 17/12/2026- 18/12/2026- 22/01/2027- 23/01/2027- 21/01/2027 – 08/03/2027- 11/03/2027- 10/03/2027- 09/03/2027. Venduto in confezioni da 504g (21x24g). (B) Aptamil Tab If 4x(105×4.6g) It – Latte Per Lattanti In Polvere Compressa. Lotti: 111455974 – 111455975 – 111468320 – 111498894 – 111499067 – 111499120 – 111506616 – 111506629 – 111518977 – 111519140 – 111519160 – 111519763 – 111519764 – 111520024 – 111522607 – 111522727 – 111529087, con il termine minimo di conservazione (TMC) 31/05/2026 – 01/06/2026 – 07/07/2026 – 04/10/2026 – 06/10/2026 – 05/10/2026- 27/10/2026 – 26/10/2026 – 26/11/2026 – 27/11/2026 – 28/11/2026 – 30/11/2026- 29/11/2026 – 25/11/2026 – 03/12/2026 – 04/12/2026 – 24/12/2026. Venduto in confezioni da 479g (21x 22,8g). (B)

Lotti: 111455974 – 111455975 – 111468320 – 111498894 – 111499067 – 111499120 – 111506616 – 111506629 – 111518977 – 111519140 – 111519160 – 111519763 – 111519764 – 111520024 – 111522607 – 111522727 – 111529087, con il termine minimo di conservazione (TMC) 31/05/2026 – 01/06/2026 – 07/07/2026 – 04/10/2026 – 06/10/2026 – 05/10/2026- 27/10/2026 – 26/10/2026 – 26/11/2026 – 27/11/2026 – 28/11/2026 – 30/11/2026- 29/11/2026 – 25/11/2026 – 03/12/2026 – 04/12/2026 – 24/12/2026. Venduto in confezioni da 479g (21x 22,8g). (B) Aptamil Profutura 1, It 4x800g Latte Per Lattanti In Polvere . Lotti: 111515235, con il termine minimo di conservazione (TMC) 14.05.2027. Venduto in confezioni da 800g. (C)

. Lotti: 111515235, con il termine minimo di conservazione (TMC) 14.05.2027. Venduto in confezioni da 800g. (C) Aptamil Profutura 2, It 4x800g Latte Di Proseguimento In Polvere Compressa . Lotti: 111507694- 111519879- 111529574, con il termine minimo di conservazione (TMC) 11/05/2027- 13/06/2027- 16/07/2027. Venduto in confezioni da 800g. (C)

. Lotti: 111507694- 111519879- 111529574, con il termine minimo di conservazione (TMC) 11/05/2027- 13/06/2027- 16/07/2027. Venduto in confezioni da 800g. (C) Mellin 1 Latte Per Lattanti In Polvere. Lotti: 101480157- 101486748, con il termine minimo di conservazione (TMC) 20/11/2026- 01/01/2027. Venduto in confezioni da 770g (2X385g). (A)

Lotti: 101480157- 101486748, con il termine minimo di conservazione (TMC) 20/11/2026- 01/01/2027. Venduto in confezioni da 770g (2X385g). (A) Mellin 1 Latte Per Lattanti In Polvere. Lotti: 101480142 – 101480660, con il termine minimo di conservazione (TMC) 20/11/2026 20/11/2026. Venduto in confezioni da 700g (2X350g). (A)

Lotti: 101480142 – 101480660, con il termine minimo di conservazione (TMC) 20/11/2026 20/11/2026. Venduto in confezioni da 700g (2X350g). (A) Mellin 1 Latte Per Lattanti In Polvere. Lotti: 101489727, con il termine minimo di conservazione (TMC) 23/01/2027. Venduto in confezioni da 1100 (2X550g). (A)

Lotti: 101489727, con il termine minimo di conservazione (TMC) 23/01/2027. Venduto in confezioni da 1100 (2X550g). (A) Mellin 1 Latte Per Lattanti In Polvere. Lotti: 101483918, con il termine minimo di conservazione (TMC) 19/11/2026. Venduto in confezioni da 770g (2X385g). (A)

(A) Commercializzato da Danone Nutricia Spa Società benefit. Nome del produttore: NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. z o. o. Sede dello stabilimento: Marka z Jemielnicy 1, 45-952 Opole, Polska

(B) Commercializzato da Danone Nutricia Spa Società benefit. Nome del produttore: NUTRICIA INFANT NUTRITION LTD. Sede dello stabilimento: Rocklands, Wexford, Co Wexford, Y35 V1HD, Ireland

(C) Commercializzato da Danone Nutricia Spa Società benefit. Nome del produttore: Nutricia Cuijk B.V.. Sede dello stabilimento: Schuttersweg 12, 5443 PR Haps, Netherlands

La maxi allerta

Questo richiamo si inserisce all’interno di una più ampia allerta che ha coinvolto più di 60 Paesi e marchi di latte per neonati e di proseguimento come Nestlé, Lactalis, Danone e, in Italia, Granarolo (leggi qui il richiamo del latte di proseguimento Granarolo Bimbi). All’inizio di gennaio, Nestlé aveva già richiamato diversi lotti di latte formula vendute con diversi marchi, tra cui Nidina 1 e Nidina Optipro 1 (leggi qui l’articolo sul richiamo di Nestlé), che si è allargato soltanto pochi giorni fa a un altro lotto (leggi qui l’ultimo richiamo di Nidina). Un precedente richiamo si era verificato già a dicembre, quando Nestlé ne aveva già ritirato due lotti (leggi qui l’articolo su richiamo di dicembre). L’ultimo richiamo che abbiamo pubblicato prima di quello odierno riguardava due lotti di latte di proseguimento 2 a marchio Monello. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo era una potenziale deviazione microbiologica di un ingrediente. È molto probabile che anche in quel caso si trattasse di cereulide.

In via cautelativa, le aziende raccomandano di non utilizzare il prodotto con i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 20 richiami, per un totale di 59 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos (copertina), Ministero della Salute

Iscriviti al servizio gratuito di allerta via email Iscriviti Al canale telegram Iscriviti

Al canale Whastapp Iscriviti

Al canale Instagram Broadcast Iscriviti



2