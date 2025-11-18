Negli ultimi anni il latte di soia, di avena, di riso…, in Europa (ridicolmente) chiamati “bevande vegetali”, hanno continuato ad accrescere la propria popolarità, come testimonia l’estensione degli scaffali dedicati nei supermercati, in continua espansione per ospitare decine di prodotti preparati con un solo vegetale, miscele o, più di recente, miscele aromatizzate. Un numero crescente di persone, desiderose di ridurre la propria impronta ambientale, oppure di eliminare i sintomi di un’intolleranza, o di seguire una dieta vegetariana o vegana o anche semplicemente spinte da una personale preferenza, abbandona il latte vaccino per consumarne uno vegetale. In parallelo, proliferano le credenze spesso infondate sui benefici e sui rischi di questi alimenti, sui quali un articolo del Guardian cerca ora di fare un po’ di chiarezza, interpellando alcuni esperti.

Né miracolosi né pessimi

Innanzitutto va ricordato un fatto: salvo eccezioni, la quantità media consumata (una-due tazze al giorno) non è tale da avere effetti rilevanti sulla salute, né positivi né negativi. Ciò premesso, l’ampia scelta permette a ciascuno di preferire il latte più adatto alle proprie esigenze, tenendo presente alcuni accorgimenti.

In generale, dal punto di vista nutrizionale c’è una grande variabilità. Lo ha dimostrato, tra gli altri, Abigail Johnson, direttrice del Nutrition Coordinating Center della School of Public Health dell’Università del Minnesota, che in uno studio di quest’anno ha analizzato 219 alternative al latte vaccino di 21 marchi, confermando che il contenuto medio di proteine e grassi è inferiore a quello del latte di vacca.

Inoltre quasi sempre le “bevande vegetali” contengono sali e vitamine aggiunti dai produttori. Per esempio, nei campioni esaminati, il 70% era stato addizionato con calcio e vitamina D, mentre altri studi hanno evidenziato la presenza di vitamine A e B12. Tuttavia, come ricorda la stessa Johnson, di solito gli adulti non hanno bisogno di riprodurre esattamente la qualità del latte vaccino perché, salvo carenze o malattie specifiche, hanno una necessità di questi nutrienti inferiore a quella dei bambini che, invece, dovrebbero bere solo latte il più ricco possibile. Possono quindi passare al latte vegetale senza grandi timori.

Scegliere in base alle necessità

Ciò che conta, piuttosto, è controllare le tabelle nutrizionali delle confezioni, decidere in base alle proprie esigenze (per esempio preferendo quelli a elevato contenuto proteico o con l’aggiunta di vitamina D) ed evitare quelli con maggiori quantitativi di zuccheri, aggiunti quasi sempre per rendere gradevole la base, di norma insipida o non particolarmente apprezzata.

Uno degli aspetti che preoccupa maggiormente è quello della possibile aggiunta di oli vegetali, molto demonizzati negli ultimi anni, spesso a torto. A volte sono presenti come emulsionanti o per migliorare la texture in piccole quantità, e non ci sono prove del fatto che possano essere nocivi. Anche se alcuni grassi vegetali sono stati associati a un effetto pro-infiammatorio, si tratta di azioni che compaiono solo in caso di consumo elevato, e che non sono quindi possibili con le minuscole dosi assunte eventualmente con una bevanda vegetale.

Per quanto riguarda poi le singole tipologie, ecco le peculiarità di alcuni dei più popolari:

Latte di soia

Dal punto di vista nutrizionale, il latte di soia è quello che più si avvicina al latte di vacca, e non a caso è quello raccomandato per i bambini, tra tutte le possibili scelte, nonché quello che la le linee guida statunitensi includono come unica alternativa valida rispetto a quello vaccino. La soia contiene infatti diversi composti benefici per il cuore, i reni e il fegato, oltre agli isoflavoni, molecole che hanno una struttura estrogeno-simile. Grazie proprio agli isoflavoni, il latte di soia è stato associato a una riduzione del rischio di cancro al seno e a una delle vampate della menopausa, anche se gli studi hanno portato a conclusioni spesso contrastanti a causa della complessità degli equilibri ormonali e della difficoltà di dimostrare l’esistenza di relazioni di causa ed effetto.

Nonostante si diffuso il mito che il suo consumo possa avere un effetto “femminilizzante”, un’accurata revisione di 38 studi ha escluso qualunque rischio per gli uomini.

Latte d’avena

Dal punto di vista organolettico, il latte d’avena è il più cremoso e il più simile al latte vaccino e quindi tra i più graditi, dopo quello di mandorla, e la domanda è in crescita (secondo uno studio del 2022). Di solito però contiene più zuccheri rispetto a quello di soia e a quello di cocco. Gli zuccheri sono infatti quasi indispensabili per renderlo gradevole. In compenso contiene anche i fitati, molecole antiossidanti e antinfiammatorie che contribuiscono a preservare le ossa e prevengono la formazione di calcoli renali. Secondo alcune ricerche, inoltre, sarebbe indicato per chi soffre di colon irritabile o malattie infiammatorie intestinali. I fitati, tuttavia, possono interferire con l’assorbimento di ferro, zinco e calcio, ma una dieta equilibrata dovrebbe ridurre al minimo i possibili effetti avversi. Quanto alla concentrazione di fibre, il latte d’avena è secondo solo a quello di riso.

Latte di mandorla

Se non è zuccherato è ideale per chi deve tenere sotto controllo la glicemia e per chi vuole un prodotto ipocalorico. Secondo uno studio del 2023 ha però meno proteine del latte di anacardi, piselli, soia e canapa, anche se ne ha di più di quello di cocco e di quello di riso. Dal punti di vista ambientale, i mandorli consumano grandi quantità di acqua, superiore a quella necessaria ad altre piante, anche se ovviamente la produzione di latte di mucca ne richiede molta di più. È una bevanda molto apprezzata che si beve da sempre nelle Regioni del Sud Italia

Latte di cocco

Contiene elevate concentrazioni di grassi saturi e viene quindi pubblicizzato come simile al latte di mucca intero. Tuttavia, poiché i grassi saturi non dovrebbero superare il 6% delle calorie giornaliere (in base alle indicazioni dell’American Heart Association), gli esperti raccomandano moderazione, anche perché i grassi saturi arrivano da molte altre fonti ogni giorno. Oltretutto, le ricerche sui possibili effetti sulla salute umana sono poche, anche se di sicuro sono presenti antiossidanti che agiscono in particolare sui meccanismi cellulari dell’invecchiamento.

Latte di riso

Prodotto con riso macinato e acqua, è spesso addizionato di vitamina D e calcio. Ha una concentrazione molto bassa di proteine: in media 0,9 grammi per porzione (tazza media) contro i 2,4 del latte d’avena e gli 1,7 di quello di mandorle. Per questo si raccomanda di associarlo a una dieta con alimenti ricchi di proteine. Ha pochissimi grassi e colesterolo e ha un basso potere allergizzante, ma è anche ricco di carboidrati e per questo è spesso il preferito da chi pratica un’attività sportiva.

Bisogna poi tenere presente della possibile presenza di arsenico inorganico, comune a tutti i prodotti derivati dal riso. Per tale motivo, anche se non ci sono limiti prefissati, secondo alcuni il latte di riso sarebbe da somministrare con cautela ai bambini, perché i bambini mangiano tre volte più cibo, in proporzione, rispetto degli adulti, e potrebbero accumularne di più. La Food and Drug Administration, per lo stesso motivo, raccomanda che i cereali con riso per neonati non contengano più di 100 parti per miliardo di arsenico inorganico. Anche in questo caso, comunque, è improbabile che si raggiungano concentrazioni pericolose, ma mancano studi approfonditi.

Miscele

Si tratta di prodotti relativamente nuovi, sui quali ci sono poche informazioni scientifiche. Secondo uno studio del 2024 avrebbero una texture più simile a quella del latte vaccino rispetto ai prodotti di un solo vegetale. Di solito sono anch’essi arricchiti con vitamine e minerali e in generale le miscele possono portare a risultato migliori, grazie al giusto assortimento di cereali e legumi, ciascuno con le sue specificità.

