Negli ultimi mesi del 2024, si è tornato a parlare di latte crudo e di formaggi da esso derivati, in seguito al ricovero di una bambina per sindrome emolitico uremica (ne abbiamo parlato in questo articolo sul richiamo di un formaggio). Con il termine ‘latte crudo’ si intende infatti un prodotto che non ha subito trattamenti termici con temperature superiori ai 40°C, come la bollitura o la pastorizzazione, che di conseguenza comporta rischi per la salute, soprattutto per specifiche fasce di popolazione (come appunto i bambini piccoli).

Nel latte crudo e nei formaggi da esso derivati possono trovarsi diversi batteri patogeni, tra cui l’Escherichia coli produttore di tossina Shiga (STEC). L’infezione da parte di questo microrganismo può dare origine alla sindrome emolitico uremica, una patologia caratterizzata da danno renale acuto, anemia emolitica causata dalla rottura dei globuli rossi e un basso numero di piastrine nel sangue, che in alcuni casi può anche essere letale (ne abbiamo parlato in questo articolo con un’esperta dell’Istituto superiore di sanità).

I rischi del latte crudo e dei formaggi da esso derivati, e le modalità per ridurli, sono al centro di un video della serie 100 secondi realizzato dal Laboratorio comunicazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.