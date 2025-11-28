Dopo il richiamo del risotto alla milanese di due settimane fa, a seguito di ulteriori verifiche, Knorr comunica di aver richiamato anche, in via cautelativa, un lotto della sua crema di porcini in busta. Anche in questo caso il motivo indicato è la possibile presenza di corpi estranei plastici e metallici, a causa di un’anomalia verificatasi nel processo di lavorazione avvenuta presso un fornitore. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 76 grammi, con il numero di lotto 5297AJ810 e il termine minimo di conservazione (TMC) 01/2027 (EAN 8720182890627).

L’azienda Menz & Gasser Spa ha prodotto la crema di porcini richiamata per Unilever Italia, titolare del marchio Knorr. Lo stabilimento di produzione si trova in via Roma 23, a Sanguinetto, in provincia di Verona. Knorr fa sapere che il problema si è verificato presso una fabbrica di produzione di miscele, successivamente assemblate e confezionate nel prodotto finito presso il sito produttivo di Sanguinetto.

In via cautelativa, Unilever Italia raccomanda di non consumare la crema di porcini Knorr con il termine minimo di conservazione e il numero di lotto sopra indicato. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono quindi restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 250 richiami, per un totale di 554 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

