I supermercati Conad hanno segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di cinque lotti di risotto alla milanese in busta a marchio Knorr. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la possibile presenza di corpi estranei plastici e metallici. Il prodotto in questione è venduto in buste da 175 grammi, con i numeri di lotto 5290AO810, 5293AO810, 5294AO810, 5295AO810 e 5296AO810, e il termine minimo di conservazione (TMC) 01/2027.

L’azienda Menz & Gasser Spa ha prodotto il risotto richiamato per Unilever Italia, titolare del marchio Knorr. Lo stabilimento di produzione si trova in via Roma 23, a Sanguinetto, in provincia di Verona.

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare il risotto alla milanese Knorr con il termine minimo di conservazione e i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 238 richiami, per un totale di 535 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

