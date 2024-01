Pubblichiamo questo articolo di Karl Laske apparso il 30 dicembre 2023 sul sito francese Mediapart. L’autore descrive l’operazione di lobby porta avanti dall’Italia per bloccare a livello europeo l’approvazione dell’etichetta a semaforo Nutri-Score.Il “gastronazionalismo” italiano ferma il Nutri-Score in Europa. Con il pretesto di difendere i prodotti italiani, il governo di Giorgia La Meloni e l’estrema destra hanno bloccato a livello europeo il processo di scelta dell’etichettatura nutrizionale a cinque colori utile per orientare i consumatori verso acquisti più sani.

“Il Nutri-Score è una follia e Fratelli d’Italia lavorerà per bloccare questo sistema di etichettatura discriminatorio» Giorgia La Meloni lo aveva già promesso durante una visita al Parlamento europeo nel 2021 e sembra aver mantenuto la parola data, a un anno dal suo arrivo alla guida del governo italiano.

L’etichettatura nutrizionale a cinque colori, adottata in modo facoltativo dalla Francia nel 2017, e successivamente validata da altri sei Paesi europei, non sarà presentata dalla Commissione Europea al Parlamento nel 2023. Inserita nel 2020 nell’agenda del “Green Deal” della Commissione Europea e della strategia “Farm to Fork” – ” From farm to table ” -, la scelta di un’etichetta nutrizionale sulla parte anteriore della confezione – “Front-of-pack etichettatura nutrizionale” (FOPNL) –, approvata dal Parlamento nell’ottobre 2021, doveva inizialmente entrare in vigore nel 2022.

Nutri-Score penalizza prodotti italiani

La presidente del Consiglio italiano, sostiene che il logo “penalizza” i prodotti tradizionali italiani e ne ha fatto un tema di campagna politica. Nel Paese gli attivisti di Fratelli d’Italia (FI) hanno moltiplicato “flash mob” e manifestazioni con striscioni dove apparivano scritte come “prodotto italiano = qualità”, “no al Nutri-Score”. In realtà, i prosciutti e i formaggi italiani, ricchi di sale o di grassi quanto i prodotti francesi o spagnoli, ottengono gli stessi punteggi sfavorevoli, non tanto per spaventare i consumatori quanto per incoraggiarli a regolamentare il consumo.

Parallelamente alle manifestazioni, Giorgia Meloni ha orchestrato una forte attività di lobbying a Bruxelles e Strasburgo. L’Ufficio europeo dell’Unione dei consumatori (Beuc) e l’ONG Foodwatch hanno recentemente rivelato i verbali delle audizioni ottenute nel 2022 presso la Commissione europea da diverse lobby dell’agroindustria. Nei documenti si evidenzia l’operazione di influenza dell’Italia nei confronti del Direttorio Generale Agricoltura (DG Agri) e il commissario europeo all’Agricoltura, Janusz Wojciechowski.

La lobby in azione

Wojciechowski, ex deputato, è membro del partito ultraconservatore polacco Diritto e Giustizia (PiS), da parte della coalizione dei Conservatori e Riformisti europei (CRE), alla quale appartiene Fratelli d’Italia. Il 21 novembre 2022 ha ricevuto la visita del nuovo ministro italiano dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, cognato della Meloni. L’incontro era stato preparato da uno degli sherpa del commissario polacco, Roberto Berutti, ex membro della rappresentanza italiana, vicino ad alcuni dirigenti piemontesi di Fratelli d’Italia.

Un tweet di Lollobrigida

“Per il momento la Commissione europea non si è pronunciata”– lamenta il professor Serge Hercberg, epidemiologo e ideatore del Nutri-Score – “ma non abbiamo traccia che questo rimanga nella sua agenda. Abbiamo l’impressione che le attività di lobbying abbiano costretto la Commissione a piegarsi». Secondo lo scienziato l’Italia si è rivelata un “rullo compressore”. “Vediamo dalle note rivelate dal Beuc – continua Hecberg – che la rappresentanza italiana è molto attiva contro Nutri-Score. Gli italiani sono molto presenti politicamente, mentre da parte francese non abbiamo rilevato un movimento a sostegno».

Va detto che una governance transnazionale delNutri-Score, composta dalle autorità sanitarie dei sette Paesi che lo hanno autorizzato (Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna e Svizzera), ha validato dal 1 gennaio 2024 una nuova versione dell’algoritmo che interessa soprattutto i prodotti ricchi di sale, zucchero o fibre.

Da parte sua, l’Italia ha ottenuto l’appoggio di diversi Paesi: la Romania, il più intransigente, la Repubblica Ceca, la Grecia, la Lettonia, l’Ungheria e Cipro. Il 24 giugno 2021, durante gli incontri bilaterali a Bruxelles con i primi ministri di Ungheria, Slovenia e Polonia, Viktor Orbán, Janez Janša e Mateusz Morawiecki, Giorgia Meloni aveva già “richiamato l’attenzione” di questi leader “sulla battaglia italiana contro il Nutri-Score, il sistema di etichettatura nutrizionale a semaforo che penalizza pesantemente i prodotti Made in Italy”. Secondo un rapporto Fratelli d’Italia durante questi “colloqui bilaterali”, il leader dell’estrema destra ha colto l’occasione per incontrare Janusz Wojciechowski .

«Nei verbali l’Italia sostiene che il Nutri-Score non ha un valore scientifico, il che è falso. Si dice pure che i consumatori non sanno come usarlo, il che è falso» spiega Emma Calvert, portavoce del Beuc. È incredibile che abbiano sostenuto che il Nutri-Score dia un scarsa valutazione alle creme spalmabili al cioccolato e in questo modo penalizzerebbe i produttori di cacao e aumenterebbe l’immigrazione in Europa».

L’Italia contraria

C’è di più, il Beuc è sorpreso per il numero di nomine ottenute dagli italiani soprattutto presso la direzione generale della Salute della Commissione europea (DG Agri) e il commissario Wojciechowski. Il 4 ottobre 2022 la rappresentanza italiana ha accompagnato Federalimentare davanti alla DG Agri; il 27 ottobre lo ha presentato al commissariato e questo incontro non figura nella dichiarazione di trasparenza, sottolinea Beuc. E il 28 ottobre un terzo incontro l’ha portata al cospetto dello stato maggiore della DG Agri.

“In Italia, il governo, l’industria e gli agricoltori sono tutti contrari al Nutri-Score o a un sistema simile di etichettatura nutrizionale da collocare sulla parte anteriore della confezione (FOPNL)” si legge nel verbale di questo incontro. “Questa è chiaramente una linea rossa per il governo italiano».

“La valutazione italiana mostra che attualmente (all’interno dell’Unione europea (Ue) – ndr) c’è più sostegno contro il Nutri-Score che a favore “, precisa il documento, che riporta “quattro Paesi membri” uniti e “altri , ambivalenti ma che condividono le preoccupazioni italiane” . “L’AGRI è consapevole delle preoccupazioni espresse dall’Italia ed è vigile”, si legge nello stesso verbale. “Nessuna decisione è stata ancora presa, la SANTE ([Direzione Generale per la Salute della Commissione Europea) sta ultimando lo studio d’impatto. In ogni caso, la proposta dovrà essere sostenuta dal Consiglio e dal Parlamento».

Nove “fake news” in un tweet

Non è trapelato alcun verbale dell’incontro, avvenuto il 21 novembre 2022 fra il commissario Wojciechowski e il ministro Francesco Lollobrigida. È stata resa pubblica solo una nota preparatoria. “Siamo consapevoli delle preoccupazioni italiane riguardo al Nutri-Score e attenti al possibile impatto di un tale sistema su prodotti che non possono essere facilmente riformulati, come indicazioni geografiche, prodotti monoingrediente, olio d’oliva, formaggi, ecc», scrivono gli sherpa polacchi.

NUTRI SCORE lobbyNUTRI SCORE lobby

Nominato ministro dell’Agricoltura un mese prima, il cognato di Giorgia Meloni ha partecipato lo stesso giorno al primo incontro con i suoi colleghi dei 27 Stati membri dell’UE a Bruxelles. Durante una conferenza stampa, il ministro affronta subito il tema del nutrizionale. L’Italia sostiene Lollobrigida non ha bisogno di strumenti “che non diano abbastanza informazioni” e “che sono addirittura pericolosi dal punto di vista del condizionamento del consumatore”.

Da gennaio Lollobrigida annuncia agli amministratori del Consorzio Tutela Grana Padano, a Desenzano del Garda, che lui, né più né meno, “ha ottenuto il rinvio al 2024 del processo Nutri-Score”, che è stato “rimosso dall’agenda europea”. “Il Grana Padano è un’eccellenza di cui siamo orgogliosi e che continueremo a difendere con i fatti – dichiara. Tutte le azioni che portiamo avanti con il governo Meloni, dentro e fuori i confini nazionali, vanno in questa direzione». Il nazionalismo gastronomico del leader di estrema destra viene riportato sui social network, dove esalta il “made in Italy “, la giornata della pizza e della pasta.

L’etichetta del vino

Quando l’Irlanda ha ottenuto dall’Unione Europea l’autorizzazione ad apporre etichette di avvertenza per il consumatore sulle bottiglie di vino e alcolici, Lollobrigida si è schierato a favore della lobby italiana del vino e in un tweet propone di aiutare l’Irlanda “a garantire una corretta informazione” , scrivendo “il vino nuoce gravemente alla salute di chi non lo beve” . “Riteniamo che l’azione dell’Irlanda sia scorretta perché una cosa è informare e invitare alla moderazione, un’altra è dire che un prodotto, qualunque sia la quantità consumata, fa male alla salute”, commenta.

l tweet anti-Nutri-Score del ministro

Il 28 febbraio, il ministro scrive un tweet contro il Nutri-Score invitando al “buon senso” . “Il Nutri-Score è un sistema difettoso” che “penalizza gli alimenti sani e di qualità». Il Nutri-Scorse secondo Lollobrigida promuove i prodotti ultraprocessati come patatine fritte, pizza, olio di semi e le bevande a base di cola con una “A” su sfondo verde, mentre i prodotti della dieta mediterranea (vino, olio d’oliva, carne e pasta) sono scarsamente valutati, con una “E” su fondo rosso.

La verità di Hercberg sulle etichette

Da Parigi, Serge Hercberg, l’inventore del logo nutrizionale, vede il tweet del ministro italiano sobbalza e dice “In un unico tweet destinato a screditare Nutri-Score, il ministro dell’Agricoltura trasmette ben 9 notizie false». Lo scienziato elenca gli errori.

“Le bibite tipo cola non sono mai classificate A, ma sono classificate E (le versioni light sono classificate al massimo B); la pasta non è classificata E bensì A; l’olio d’oliva non è mai stato classificato E ma si trova in C, il miglior punteggio attuale per un olio vegetale; gli oli di semi non sono classificati come A, sono al massimo classificati C (per l’olio di colza), più spesso D (oli di arachidi, mais, girasole, ecc.) o E (cocco, palma); le pizze non sono classificate A poiché il loro Nutri-Score varia da A a E a seconda della loro composizione nutrizionale (contenuto di grassi saturi, sale, verdure, fibre, ecc.) e solo una piccolissima minoranza di pizze riesce a classificarsi A, la maggioranza sono classificate C, D o E.

La carne fresca non lavorata non è classificata E, la sua classificazione varia da A a C a seconda della composizione (più o meno ricca di grassi)… Per quanto riguarda le patatine fritte, la maggior parte di esse il Nutri-Score segna A oppure B perché si tratta di patate che hanno subito un processo di prefrittura e quindi il prodotto ha un bassa quantità di grassi». Infine, il vino non può essere classificato come E, perché le bevande con una gradazio

ne alcolica superiore all’1,2% non sono soggette alla dichiarazione nutrizionale e quindi non si può riportare il Nutri-Score. Il ministro ha quindi scritto una sciocchezza.

La rabbia dei social

I commenti di Serge Hercberg non piacciono molto ai social network italiani di area governativa. L’ex segretario di Stato alle Politiche agricole e alimentari Gian Marco Centinaio, vicepresidente del Senato appartenente alla Lega di Matteo Salvini, lo accusa di “attaccare il governo italiano”. Hecberg ha subito anche minacce e commenti antisemiti, che sottolineavano la sua provenienza da una “famiglia di immigrati ebrei polacchi” . “Il Nutri-Score è una schifezza, morirai presto”, gli scrive MagisterZatta su X. “Stai attento, è arrivata la tua ora”, viene detto.

Il tono della campagna anti-Nutri-Score è stato indicato nel 2019 da Matteo Salvini. “A Bruxelles vogliono imporci cosa mangiare. “Il Nutri-Score è una boiata pazzesca” , “Nessuno si azzardi a mettere fuori legge i prodotti del nostro mare e della nostra terra!», ha avvertito il leader della Lega. “Siamo da sempre attenti alla difesa della nostra agricoltura – giustifica Giorgia Meloni – Siamo un partito di patrioti e la patria è la terra dei padri, intesa non solo come legame di appartenenza culturale ma anche come amore per la terra, il magnifico territorio che il buon Dio ci ha donato».

Strano video della Sardone sul Nutri-Score

Silvia Sardone, eurodeputata della Lega, legata al gruppo Identità e Democrazia (ID) del Parlamento Europeo – di cui fa parte il Raggruppamento Nazionale (RN) –, si è recata in Francia per cercare di dimostrare l’esistenza di un “complotto” contro i prodotti italiani.

«Sono stata in tre supermercati dove il prosciutto di Parma e la mozzarella italiana sono considerati prodotti poco salutari, mentre i prodotti industriali e la vera spazzatura hanno l’etichetta verde», annuncia postando il video del sopralluogo. «Guardi, il prosciutto crudo di Parma, una delle nostre eccellenze, ha la categoria D, non è considerato un alimento salutare», ha detto, mostrando un prodotto Auchan confezionato e tirato fuori dal frigorifero. “Se ora guardiamo a qualcosa di francese, questa carne con verdure”, continua presentando un piatto preparato di carne di vitello. “Il Nutri-Score diventa magicamente A, con l’etichetta verde il prodotto diventa sano».

Il gastro-nazionalismo

I prodotti italiani hanno etichette rosse o arancioni, denuncia l’eurodeputato. Mostra una pizza fatta in Francia, “in apparenza indecente” – “Non la mangerei mai” – che ha l’ “etichetta verde”. Poi sceglie dagli scaffali una “ricotta made in Italy ” classificata “C”. Questi prodotti non c’entrano niente tra loro, ma la dimostrazione è fatta: è quindi “A” per Francia, “C” per Italia. Questo ci permette di avere un “dubbio” abbastanza forte che l’etichetta venga assegnata “sulla base della nazionalità o dell’origine dei prodotti” piuttosto che sulla loro reale qualità, sostiene.

Il gastro-nazionalismo rende ciechi. Inoltre, l’eurodeputato che mostra il corridoio della pasta prodotta in Francia ed etichettata “A” non darà un’occhiata alla pasta italiana, anch’essa classificata “A”. L’opposizione al Nutri-Score da parte dell’estrema destra italiana si è diffusa in altri partiti politici. Oltre agli alleati della Meloni, troviamo sostenitori anche nel Partito democratico, coinvolgendo personalità legate all’agroindustria, come l’eurodeputato Paolo De Castro, la cui dichiarazione di interessi racconta la sua appartenenza al comitato scientifico del Consorzio Grano Padano.

Nutri -Score etichetta semplice

L’Italia va avanti senza credere troppo nel sistema alternativo che ha proposto. Si tratta del NutrInform Battery, un logo blu che presenta le percentuali di sale, zucchero, grassi e grassi saturi. Lo stesso sindacato agricolo italiano ha dichiarato alla commissione che NutrInform “non era ancora ben adattato e non così facile da usare”. D’altronde, un rapporto del Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea, che sintetizza 173 articoli scientifici, ha confermato nel 2022 l’interesse di Nutri-Score nell’ “incoraggiare acquisti alimentari più sani”. “Le etichette più semplici, valutative e codificate a colori sono più facilmente comprensibili rispetto alle etichette monocromatiche più complesse, riduttive”, conclude il rapporto. Il logo a cinque colori non solo ha “il potenziale per guidare i consumatori” verso diete migliori, ma anche per “stimolare la riformulazione e l’innovazione dei prodotti alimentari”.

Le speranze dei consumatori

Il Beuc spera che venga superato il blocco del processo di approvazione del Nutri-Score imposto dall’Italia. Ma non è detto che le prossime elezioni europee consentano di emarginare i partiti populisti e nazionalisti. “Per noi la soluzione migliore è avere un’unica etichetta per tutta l’Europa”, dichiara Emma Calvert – ma se la Commissione non riuscirà a proporre la legge come aveva promesso, sarà necessario lasciare gli Stati membri liberi di raccomandare la nuova etichetta nei loro paesi».

Karl Laske, articolo pubblicato sul sito francese Mediapart il 30 dicembre 2023

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos (copertina)

