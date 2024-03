Online si trovano decine di integratori alimentari di collagene e acido ialuronico, che promettono di migliorare l’aspetto della pelle. Le nuove proposte includono anche bevande con questi due componenti. In realtà le promesse non sono supportate da prove scientifiche, e i claim non sono autorizzati. In tal senso ci sembra interessante il parere della FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri), pubblicato sul sito Dottore, ma è vero che…?, che fa chiarezza e delinea bene la situazione sull’efficacia.

È vero che gli integratori di collagene funzionano sulle rughe?

Ad oggi non esistono ancora abbastanza studi per dire con certezza che gli integratori di collagene funzionano e che non hanno effetti collaterali. Difficilmente, infatti, il collagene può avere proprietà antiage, soprattutto in persone che seguono una dieta bilanciata e completa. Il collagene, infatti è una proteina come tutte le altre presenti nel cibo, che l’intestino tratta allo stesso modo, disgregandole in peptidi e amminoacidi. Il nostro corpo, poi, utilizza le componenti delle proteine in tutte le parti del corpo che ne hanno bisogno. Non ha senso quindi pensare che il collagene assunto con gli integratori abbia effetti specifici sulla pelle del viso.

Anche per gli integratori di collagene valgono le stesse regole che si applicano a tutti gli integratori: sono utili solo se sono presenti carenze specifiche. L’importante, quindi, è non aspettarsi che l’assunzione di supplementi di collagene abbia effetti miracolosi sul tessuto connettivo della pelle [1,2,3].

Ma è vero che alcuni studi scientifici sugli integratori di collagene hanno mostrato benefici?

Alcuni studi, in passato, avevano mostrato possibili benefici derivanti dall’assunzione di integratori di collagene. Si parlava di miglioramento dell’elasticità della pelle, minor dolore articolare, migliore crescita e consistenza delle unghie [4]. Tuttavia, questi studi hanno anche dimostrato che gli integratori di collagene non producono più proteine rispetto a quelle che forniscono al nostro organismo gli alimenti proteici.

Una revisione sistematica del 2019, poi, ha analizzato i dati di 11 studi sugli integratori di collagene relativi a circa 800 pazienti [5]. La conclusione è stata che i risultati preliminari sono promettenti e che servono ulteriori studi per valutare la sicurezza e il dosaggio ottimale. La conclusione è stata che anche se i risultati preliminari sono promettenti, ma servono ulteriori studi per valutare la sicurezza e il dosaggio ottimale. Tuttavia, questo studio è stato condotto su un numero relativamente basso di partecipanti, ed è stato pubblicato su una rivista minore e senza una dichiarazione esplicita dei conflitti di interesse.

Secondo i medici, prima di correre a comprare integratori per cercare di rallentare l’invecchiamento della pelle, occorre aspettare ulteriori studi, non finanziati dalle grandi aziende che producono e vendono collagene, che prendano in considerazione gruppi maggiori di popolazione, e che valutino effetti più a lungo termine.

