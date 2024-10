A Codigoro in provincia di Ferrara nello stabilimento Eurovo è stato riscontrato un focolaio del virus di influenza aviaria che ha determinato l’abbattimento di 500-600 mila galline. Alcuni operatori si sarebbero insospettiti dalla presenza di animali in difficoltà respiratorie e dall’elevata mortalità.

Emiliano Di Lullo, direttore marketing Eurovo ha dichiarato al sito Alimentando che è previsto l’abbattimento di circa 500-600mila galline. Nei giorni scorsi l’Istituto zooprofilattico delle Venezie ha rilevato un caso di influenza aviaria sui tacchini in provincia di Venezia ( leggi qui )”.

“Dato che gli uccelli migratori sono molto diffusi nel Nord Est – prosegue Di Lullo – , il virus è arrivato anche da noi, e tra venerdì e sabato abbiamo riscontrato l’esito di una positività presso il sito produttivo di Codigoro. Come da prassi, abbiamo fermato lo stabilimento e le autorità competenti stanno provvedendo alla sanificazione e agli abbattimenti. Stiamo collaborando con le autorità a gestire la messa in sicurezza e la sanificazione dello stabilimento colpito dall’avaria. Il gruppo dispone diversi siti produttivi per cui le uova arrivano anche da altri stabilimenti, quindi la produzione continua e non ci sono problemi”.

Un problema ricorrente

L’influenza aviaria è un problema che si ripropone regolarmente a causa del virus portato dagli uccelli migratori che transitano in prossimità degli allevamenti.

Non ci sono prove che lasciano ipotizzare la possibilità di trasferimento del virus all’uomo attraverso la manipolazione delle carni di pollame o uova. I prodotti a base di carne e le uova possono essere consumati in sicurezza, previa accurata cottura, in quanto il virus dell’influenza aviaria è inattivato dal trattamento termico. Il consumo di carne e uova crude o non completamente cotte dovrebbe essere comunque evitato.