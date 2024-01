Vasto incendio alla sede della Planet Farms, una delle più grandi vertical farm d’Europa. Il Comune di Cavenago, in Brianza ha diramato l’avviso di un incendio in via Santa Maria in Campo che da questa mattina i Vigili del Fuoco stanno cercando di spegnere.

“Il Sindaco – hanno comunicato sui social le autorità – insieme alle forze dell’ordine si trovano sul posto in attesa di sopralluogo e verifiche ARPA per l’estesa nube generatasi. I tecnici ARPA in intervento raccomandano di tenere chiuse le finestre delle abitazioni e di restare al chiuso ove possibile. In alternativa è consigliato l’utilizzo delle mascherine. È in fase di istallazione una centralina mobile di rilevamento dell’aria per il monitoraggio nelle prossime ore di possibili inquinanti.”

Cos’è una vertical farm?

Le vertical farm sono delle coltivazioni indoor che utilizzano sistemi idroponici, aeroponici o acquaponici. La tendenza è esplosa negli ultimi 9-10 anni ed ha assunto dimensioni su scala industriale soprattutto negli Stati Uniti, in Nord Europa e in Giappone. In Italia Planet Farms rappresenta un’eccellenza nel settore. Nel 2019, costruisce la sua fattoria verticale (prima indoor farm italiana) su un’area di 9mila metri quadrati, ma prima ancora la start up aveva creato uno dei laboratori più evoluti d’Europa interamente dedicato all’agricoltura al chiuso.

Queste fattorie futuristiche hanno in comune un sistema che coniuga robotica, informatica e biotech con i vantaggi di risparmiare fino al 90-95% di acqua rispetto alla coltivazione tradizionale, non consumare suolo, non utilizzare agrofarmaci, risparmiare sui costi di trasporto e di emissioni. Si ottimizzano i parametri qualitativi delle piante grazie a una gestione mirata che le fa crescere nel modo più rapido ed efficiente possibile per soddisfare la richiesta di mercato e coltivare qualsiasi prodotto in qualsiasi momento dell’anno a km zero.

Aggiornamento h.12:00

“I tecnici ARPA confermano emissione di inquinanti a tossicità lieve. È comunque consigliato mantenere le finestre delle abitazioni chiuse per le prossime ore fino al diradarsi completo della nube di fumo generata dall’incendio.”

