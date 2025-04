I frigoriferi degli italiani sono tarati male e non raffreddano come dovrebbero. Le aziende lo sanno ma non includono nella dotazione un termometro per misurare la temperatura interna. Dopo il nostro articolo di due settimane fa, Bosch ha inviato un appunto dicendo che “l’inclusione di un termometro esterno nella dotazione dei frigoriferi non costituisce un obbligo di legge. Tale scelta rientra altresì in valutazioni progettuali e commerciali complesse, effettuate tenendo conto di molteplici fattori”. Bosch conclude dicendo che l’azienda è “impegnata nel garantire la massima trasparenza…” e “a fornire elettrodomestici di alta qualità, progettati per garantire le migliori performance in termini di conservazione degli alimenti, nel rispetto delle normative vigenti”.

La lettera dimostra il totale disinteresse di Bosch verso i suoi frigoriferi che come quelli delle altre marche (Siemens, Candy, LG, Indesit, Zoppas, Ignis, Whirpool, Hotpoint-Ariston, Samsung…) non raffreddano in modo adeguato nelle condizioni d’uso reali.

Frigoriferi a +7°C? Manca il termometro

Abbiamo sollevato la questione chiedendo alle aziende di inserire nella dotazione dell’apparecchio un termometro dal costo di 1-2 euro, ma nessuno ha replicato. La difesa d’ufficio è che la legge non lo prevede e poco importa che la temperatura media dei loro apparecchi nel 30% dei casi registra un valore di +7,4°C (come ha evidenziato la ricerca del 2022 dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie).

Mozzarella acida e latte che scade prima

Poco importa che in alcuni Paesi sia obbligatorio aggiungere un termometro nella dotazione del frigorifero. Poco importa che i prodotti alimentari freschi quando sono conservati qualche giorno in frigorifero non arrivano alla scadenza in condizioni ottimali. Quando i lettori si lamentano perché in estate la mozzarella inacidisce prima della scadenza, la ricotta ha un gusto troppo accentuato e il latte è troppo acidulo di solito incolpano il frigorifero del supermercato. In realtà dovrebbero forse controllare anche la temperatura del frigorifero di casa.

Ai costruttori però tutto ciò non importa. Si tratta di un atteggiamento frutto di una mentalità imprenditoriale che considera i consumatori persone distratte e poco interessare. Non è proprio così.

