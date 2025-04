I frigoriferi degli italiani non raffreddano e il cibo non arriva alla data di scadenza. La questione viene letteralmente ignorata da aziende come: Bosch, Siemens, Candy, LG, Indesit, Zoppas, Ignis, Whirpool, Hotpoint-Ariston, Samsung che ì non prevedono fra gli accessori dell’elettrodomestico un termometro esterno per misurare la temperatura nei vari scomparti. A rigor di logica per un frigorifero che costa 3-400 euro, prevede una spesa aggiuntiva di 2-3 euro per un accessorio importante come il termometro non dovrebbe essere un problema. A dispetto della logica le aziende per motivi economici non prendono in considerazione questa ipotesi. Forse però c’è un altro motivo che viene sottaciuto, il timore che gli acquirenti scoprano una certa inefficienza dell’apparecchio incapace di mantenere la temperatura di 4°C in buona parte dello spazio interno.

La normativa non impone la presenza di un termometro e quindi pochi si preoccupano del termometro..

Il Regolamento 1060/2010 della Commissione Europea prevede per i frigoriferi domestici che la temperatura di conservazione media all’interno sia minore o al massimo pari a 5°C per la conservazione degli alimenti freschi. Ma questo di solito non avviene.

Il 30% supera i 7°C nessuno lo sa

Nel 2012 un’indagine condotta dall’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie in 116 famiglie, ha evidenziato un valore medio all’interno del frigorifero di +7,2°C. Più precisamente nella parte alta dell’apparecchio il valore era 6,9°C, che scendeva a 6,6°C nei piani inferiori. Il record negativo si raggiunge nella portiera dove solitamente si tengono latte e uova, con un valore medio di 8,0°C.

Nel 2022 la rilevazione è stata ripetuta e i valori sono peggiorati. La temperatura media all’interno è salita a 7,4 °C, con una maggiore differenza fra i valori nella parte alta e in quella bassa dell’elettrodomestico. Fra i 761 apparecchi presi in considerazione , oltre il 30% aveva una temperatura superiore alla media, e alcuni superavano i 12°C.

Senza termometro ignorata la sicurezza alimentare

Le persone non conoscono la temperatura del frigorifero, soprattutto in estate quando il termometro esterno segna 30°C e l’elettrodomestico dovrebbe garantire la conservazione dei cibi. La manopola del termostato situata all’interno dell’apparecchio regola l’intensità del freddo, che può essere aumentata o diminuita ma non ha una correlazione con la temperatura. Quando il termostato è al minimo la temperatura all’interno del frigorifero potrebbe essere 3-4°C oppure 7-8°C, Il valore numerici sulla manopola non corrispondono ai gradi centigradi ma a una temperatura sconosciuta.

Il Fatto Alimentare ha più volte chiesto ai produttori perché non viene fornito un termometro ma le risposte non sono arrivate. Bosch, Siemens, Candy, Indesit, Zoppas, Ignis, Whirpool, Hotpoint-Ariston, Samsung non ne vogliono parlare. È vero che la norma non prevede accessori esterni, ma a volte ci vuole un pizzico di buonsenso e non è sufficiente appellarsi ad una norma tecnica. Il paradosso è che Ikea nelle istruzione tecniche dei suoi frigoriferi invita ad usare un termometro per verificare la temperatura degli scomparti e collocare correttamente alimenti delicati. Ikea scrive che “In conformità con le normative in vigore in alcuni Paesi è necessario dotare il frigorifero con uno speciale dispositivo da posizionare in basso per indicare la zona più fredda”. In Italia però questa regola non vale.

Scadenza? Inutile, se il frigo è più caldo di quanto pensi Capire qual è la zona dove il termometro segna 4°C è importante visto che latte, carne e pesce fresco, oltre a buona parte dei latticini come ricotta e formaggi molli e gli avanzi di cibo, dovrebbero essere conservati a una temperatura massima variabile da +4°C a +6°C . Si tratta di una situazione che inficia tutti gli sforzi della filiera produttiva impegnata a rispettare la catena del freddo, da quando vengono selezionate le materie prime sino a quando il prodotto viene venduto.

L’aspetto paradossale è che molta gente si preoccupa del buon funzionamento dei frigoriferi dislocati nei supermercati, ma ignora che nella stragrande maggioranza dei casi la temperatura dell’elettrodomestico di casa è troppo elevata. Il problema non riguarda solo la difficoltà di portare a tavola la bottiglia di acqua fresca. Se l’apparecchio non raffredda in modo adeguato i prodotti freschi all’interno difficilmente arriveranno alla scadenza indicata sulla confezione in buone condizioni. La questione è correlata alla sicurezza alimentare. Se le temperature sono elevate la validità della data di scadenza indicata sulle etichette dei prodotti alimentari freschi perde di significato. I giorni calcolati dalle aziende non prendono certo come riferimento una temperatura di 7 gradi come quella registrata nei frigoriferi italiani.

© Riproduzione riservata. Foto: Depositphotos.com Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.



Dona ora 1