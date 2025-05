Fileni annuncia l’estensione dei criteri sul benessere animale previsti dall’European Chicken Commitment (ECC) anche alla propria filiera convenzionale. Il comunicato stampa diffuso dall’azienda parla di un “ulteriore avanzamento” rispetto agli impegni presi nel 2021. Una notizia positiva, lodata anche da Essere Animali, che sottolinea la possibilità concreta di una transizione verso un modello più etico e sostenibile.

Tuttavia, come spesso accade, il diavolo si nasconde nei dettagli. L’impegno vale solo per i prodotti venduti con marchio Fileni. Non riguarda i polli allevati per conto terzi, ovvero quelli che l’azienda fornisce alle grandi catene della distribuzione organizzata che richiede esplicitamente animali broiler. Ed è proprio qui che la realtà si fa meno virtuosa.

Nei supermercati dominano i broiler

Nei banchi frigo dei supermercati italiani, sotto le etichette di Coop, Esselunga, Conad o Iper, la maggior parte dei polli è di razza Ross 308, ovvero broiler a crescita rapida tra i più utilizzati al mondo, selezionati per la massima resa produttiva a discapito del benessere. Secondo i dati più recenti, oltre il 70% dei polli allevati da Fileni appartiene alla razza Ross 308. Si tratta di animali che in 35-40 giorni raggiungono il peso di macellazione, che spesso sviluppano problemi muscolari, difficoltà di deambulazione, patologie ossee e striature del petto (white striping) dovute proprio all’eccessiva velocità di crescita.

A ciò si aggiunge il problema delle ustioni alle zampe (hock burns) causate dall’ammoniaca presente nella lettiera e dall’eccessivo affollamento. Si tratta di un indicatore delle condizioni ambientali negli allevamenti intensivi che però sfugge ai consumatori, perché le zampe, nella maggior parte dei casi, vengono congelate e spedite in Cina. Come abbiamo evidenziato in un recente articolo, un documento del Ministero della Salute evidenzia le criticità strutturali nei sistemi intensivi come dimostrano i dati di un campione di allevamenti situati in Lombardia Emilia-Romagna e Sardegna.

La produzione di Fileni

Fileni dichiara di aver migliorato la tipologia di razze allevate, introducendo una quota del 27,5% di animali a crescita più lenta (Ranger Classic 15,5%, Hubbard JA Co Nu 10,1%, JA87 1,9%). Tuttavia, la stragrande maggioranza della produzione resta ancorata ai vecchi standard. Questa situazione solleva interrogativi sulla responsabilità della GDO, che continua a vendere animali allevati in modo intensivo pur potendo, come dimostra Fileni, richiedere forniture più etiche.

Il punto critico resta la mancanza di trasparenza. Sulla stragrande maggioranza delle etichette dei polli non viene specificata la razza, o la durata dell’allevamento, parametri essenziali per capire se si tratta di un animale a crescita rapida o di una razza a crescita più lenta. La questione non è solo anagrafica, a livello organolettico c’è una differenza che si percepisce immediatamente.

