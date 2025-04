Vive 35 giorni. Cresce 60 grammi al giorno. A un certo punto smette di camminare, perché le sue gambe non reggono più il peso del suo stesso corpo. Ha ustioni sotto le zampe, muscoli infiammati e un petto rigonfio, solcato da striature bianche anomale (white striping). Poi muore. E il petto finisce nel tuo panino o diventa crocchette. Questa in sintesi quello succede ai polli venduti al supermercato tutti uguali essendo pulcini di razza Ross 308, forniti dalla multinazionale svizzera Aviagen ad allevamenti di 80 Paesi. Chissà cosa penserebbero i ragazzini che frequentano McDonald’s se conoscessero alcuni dettagli. Per i veterinari che certificano la salubrità del 99% dei polli portati al macello è però tutto normale, visto che gli animali ,da un punto di vista igienico-sanitario, sono sono sicuri.

Ustioni e infiammazioni: le “normali” patologie

Un altro elemento doverosamente taciuto dalle grandi aziende che li vendono (Amadori, Aia, Fileni e Martini) riguarda le ustioni che interessano la quasi totalità degli animali. Dai dati ufficiali del Ministero della salute che Il Fatto Alimentare ha avuto modo di esaminare, praticamente tutti i polli allevati industrialmente sviluppano lesioni necrotiche sotto le zampe, causate da un’insufficiente ricambio della lettiera e dallo scarso movimento degli animali. L’analisi a campione condotta su circa 185 mila polli macellati in Lombardia provenienti da 40 allevamenti, rileva che tutti gli animali presentano ustioni da contatto sotto le zampe di diversa gravità.

Nella metà dei casi le bruciature sono molto evidenti e occupano circa il 50% della superficie plantare, nel 25% dei casi le ustioni possono estendersi sino alle dita alle dita, mentre solo il 25% circa presenta dermatiti e lesioni di lieve entità. Insomma in tutti gli allevamenti lombardi gli animali vivono su lettiere sporche, umide e talmente intrise di deiezioni che procurano ustioni gravi. Si tratta di una situazione grave che denota gravissime lacune sul fronte del benessere animale.

I primi dati italiani

Questi dati sono i primi che vengono diffusi in Italia. Sono ben noti ai produttori (Aia, Amadori, Fileni, Martini) e anche alle catene di supermercati come Coop, Esselunga, Iper e Conad, che vendono con il loro marchio i polli forniti da questi produttori. Sulle vaschette dei petti di pollo ci sono scritte che vantano l’assenza di antibiotici, l’impiego di mangimi naturali e la presenza negli allevamenti di luce naturale. Non traspare la realtà fatta di animali malconci, con i muscoli deformati che non si reggono in piedi per la muscolatura esagerata del petto e per via delle zampe bruciate dalle ustioni. Gli stessi polli sono serviti come crocchette ai clienti delle catene di fast food come McDonald’s che vanta l’origine italiana degli animali ma tace sulle indecenti condizioni di vita.

Nessuno chiede ai pennuti se zampettare con le zampe bruciate sia divertente, anche perché questo aspetto interessa poco visto che, secondo la normativa è quasi tutto regolare. ‘Quasi tutto’ perché nei pochissimi casi ritenuti gravi, i veterinari invitano l’allevatore a ridurre la densità di animali per metro quadrato.

Il 4-6% dei polli muore prima

Le sorprese non sono finite: dai dati ufficiali emerge che l’1% degli animali muore durante il trasporto oppure viene scartato. Considerando che un altro 3-5% circa di polli muore durante le 5-7 settimane di crescita, alla fine in un capannone di 10 mila polli muoiono o sono in condizioni tali da essere scartati da 400 a 600 animali. Tutti gli altri crescono in lettiere che procurano serie ustioni alle zampe. La situazione in Lombarda non rappresenta un’eccezione. Numeri del tutto simili si riscontrano in Emilia Romagna, dove sono state campionate 47 partite di polli (per un totale di 239 mila animali). In Sardegna sono 6 partite per un totale di 2 mila animali le lesioni plantari sono decisamente ridotte rispetto alle altre regioni. Non ci sono dati per le altre regioni.

L’altra faccia del pollo ‘light’

D’altro canto questa è la vita di un pollo allevato industrialmente. Una macchina da carne, selezionata geneticamente per trasformare mangime in muscolo il più velocemente possibile. Un animale che in natura non esisterebbe. E se esistesse, non sopravviverebbe.

Ma nessuno si scandalizza più di tanto. Perché non li vediamo, perché sono tanti, troppi, e troppo anonimi, e perché il pollo è considerato un non-animale: solo carne, peso, prezzo al chilo. Ma cosa c’è dietro quella leggerezza? Un sistema intensivo che sacrifica il benessere animale per massimizzare i rendimenti.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos, Il Fatto Alimentare

