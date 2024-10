Tra la fine della scorsa settimana e l’inizio di quella nuova, Ministero della Salute e catene di supermercati hanno segnalato alcuni nuovi richiami: hamburger di bovino biologico Fileni, salami e soppresse con e senz’aglio e salame mignon, tutti per rischio microbiologico.

Il richiamo degli hamburger Fileni

Il Ministero della Salute e i supermercati Coop hanno diffuso il richiamo da parte dell’operatore di tre lotti di hamburger di bovino biologico a marchio Fileni Bio. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di Salmonella. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 180 grammi, appartenente ai lotti numero 45672 con la data di scadenza 26/10/2024, 45372 con la data di scadenza 27/10/2024, e 45072 con la data di scadenza 29/10/2024. Al momento della pubblicazione da parte del Ministero della Salute, lunedì 28/10/2024, due dei tre lotti quindi erano già scaduti.

L’azienda Bioalleva Srl ha prodotto gli hamburger di bovino bio per Fileni Alimentare Spa. Lo stabilimento di produzione si trova in via R. Spineta 1374, a Vallese di Oppeano, in provincia di Verona (marchio di identificazione S4Y97).

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’azienda al numero 0733 606211 oppure all’indirizzo email qualita@fileni.it

Il richiamo di salami e soppresse

Il Ministero ha pubblicato anche il richiamo precauzionale di un lotto di salame casereccio e soppressa nostrana, con e senz’aglio, ‘i Friulani’, a marchio Salumi Luigi Vida. La ragione indicata, anche in questo caso, è la possibile presenza di Salmonella. I prodotti interessati sono venduti in confezioni da 4,5 kg, 600 grammi e 300 grammi con il numero di lotto P242420 e le date di scadenza 18/03/2025, 07/01/2025 e 16/01/2025.

L’azienda Maggie Srl ha prodotto i salami e le soppresse richiamate per Salumi Vida Sas. Lo stabilimento di produzione si trova in via dei Laghi 28, a Torreano, nell’ente di decentramento regionale di Udine (marchio di identificazione I 1002 L).

Il richiamo del salame mignon

Carrefour, invece, ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di salame mignon a marchio Borgodora. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è un possibile rischio microbiologico, che però non è stato non specificato. Il prodotto coinvolto è venduto in pezzi di circa 90 grammi, con il numero di lotto 348304 e la data di scadenza 08/04/2025.

L’azienda Salumificio Borgo Dora Spa ha prodotto il salame mignon richiamato. Lo stabilimento di produzione si trova in corso Vercelli 279/A, a Torino (marchio di identificazione UE IT 926 L).

A scopo precauzionale, si raccomanda quindi di non consumare gli hamburger, i salami e le soppresse con le date di scadenza e i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

