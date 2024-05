Packaging non etico per la stragrande maggioranza degli snack, dei biscotti, del cioccolato e simili veduta in Gran Bretagna (e in molti altri Paesi). Questi prodotti sono confezionati con caratteri, colori, figure e diciture studiate appositamente per attrarre i bambini, e abituarli così fino dalla più tenera età a mangiare prodotti pieni di zuccheri, sali e grassi. Lo scopo è creare una dipendenza, che sarà poi difficilissima da scardinare. E tra le aziende peggiori, da questo punto di vista, c’è la Ferrero, marchio globale che continua ad avere un enorme successo grazie a campagne pubblicitarie aggressive e martellanti, che servono a promuovere numerosi prodotti pessimi dal punto di vista nutrizionale, ma confezionati in modo irresistibile.

Il j’accuse di Jamie Oliver

L’atto d’accusa arriva da Bite Back, la no profit creata dallo chef Jamie Oliver, che già sul sito, in home page, riporta foto di ragazzi che tengono in mano cioccolato Kinder Ferrero. L’associazione ha chiesto ai ricercatori della Queen Mary University di Londra, già responsabili della Action on Salt, e a numerosi esperti di nutrizione, di analizzare 262 prodotti venduti nei supermercati britannici delle dieci più grandi multinazionali del cibo, e di verificare il tipo di packaging. I risultati sono stati devastanti. Infatti:

il 78% dei prodotti è classificabile come non sano, a causa delle concentrazioni eccessive di zuccheri, sale o grassi;

il 67% dei prodotti confezionati in modo accattivante per i bambini è non sano;

l’80% di tutti i prodotti analizzati è confezionato in modo da attrarre l’attenzione dei bambini. Tra gli esempi citati svettano gli ovetti Kinder, e poi gli M&Ms, le patatine Monster Munch Giants e le caramelle Randoms.

Packaging e salute

Ma c’è di più: tutti e 58 i prodotti di Mondelēz International – che produce, tra gli altri, Cadbury, Oreo, Milka e Dairylea, sono considerati non sani, e lo stesso accade per tutti e 22 i prodotti Ferrero analizzati, pieni di grassi, sali e zuccheri. Mars, PepsiCo e Kellogg’s, a loro volta, vendono dozzine di prodotti di questo tipo, quasi sempre confezionati con colori brillanti e con personaggi che sembrano studiati per i bambini.

Un plauso va invece a Danone: nessuno dei prodotti rivolti ai bambini può essere classificato come non sano. E questo conferma che produrre e vendere alimenti di qualità almeno sufficiente è soltanto una questione di volontà, e spiega perché Bite Back tiri in ballo l’etica, a ragione.

Le reazioni

Il quotidiano The Guardian ha raccolto i commenti delle associazioni dei produttori, che suonano più che altro come argomentazioni generiche e, alla luce di quanto emerso, non molto credibili. Per esempio, Mondelēz si è definito un produttore responsabile, che rispetta le leggi del Regno Unito e che vende alimenti pensati per un consumo occasionale di adulti e bambini. E poi ha aggiunto che non si può pensare che, solo perché un packaging è realizzato con colori brillanti o personaggi particolari, sia rivolto ai bambini.

Ovviamente, la Food and Drink Federation ha difeso le strategie di marketing dei suoi associati, che rispetterebbero tutte le limitazioni alla pubblicità negli orari sensibili, e nei luoghi dedicati ai più piccoli.

Danone, invece, attraverso James Meyer, il presidente, ha chiesto al governo di definire chiaramente che cosa si intenda, con alimento non sano, e di costringere le aziende a mostrare quanto i propri prodotti lo siano, o meno.

Dal canto suo, Bite Back ha le idee molto chiare: ha chiesto infatti al governo di introdurre leggi che vietino questo tipo di packaging perché, come ha rimarcato Oliver, “Che si tratti di personaggi divertenti, immagini brillanti o nuove forme entusiasmanti, queste aziende li scelgono perché sanno che cattureranno le giovani menti. Questo trucco… è solo un altro modo con cui le aziende bombardano i bambini con cibo spazzatura malsano”.

Le mosse del governo

Anche il Dipartimento della salute e dell’assistenza sociale inglese ha preso posizione e si è impegnato a intraprendere ulteriori iniziative. La legge che ha introdotto la soda tax, chiamata Soft Drinks Industry Levy varata sei anni fa, ha già avuto un impatto enorme, perché le aziende hanno in media dimezzato il contenuto di zuccheri presente nelle bevande. Si stima che grazie a essa siano stati evitati al Paese, per esempio, 5.000 casi di obesità tra le bambine all’ultimo anno delle scuole elementari.

I prossimi provvedimenti dovrebbero concentrarsi sulle operazioni commerciali con le offerte del tipo paghi uno prendi due, così come sulla pubblicità in rete e in televisione. Per ora non sono previste normative specifiche sul packaging.

