Dal primo gennaio 2025 l’Austria è entrata nel gruppo dei 17 Paesi Europei che hanno adottato il vuoto a rendere con deposito cauzionale per bottiglie di plastica e per le lattine di metallo. Questo vuol dire che il prezzo dell’acqua minerale, delle bibite vendute in contenitori di plastica o in lattina lieviterà di 25 centesimi. L’importo viene restituito integralmente quando il consumatore riporta il vuoto presso uno dei 5.600 punti di raccolta automatizzata o manuale presenti sul territorio.

Vuoto a rendere per ridurre inquinamento

“L’obiettivo – precisa Silvia Ricci coordinatrice della campagna “A buon rendere” promossa da l’associazione comuni virtuosi – è recuperare 2,2 miliardi di bottiglie e lattine all’anno da destinare al riciclo. Si cerca così di ridurre l’inquinamento ambientale dovuto alla dispersione di questi imballaggi nell’ambiente e arrivare a intercettare il 90% dei contenitori entro il 2027 come avviene adesso in Slovacchia (*)“.

Sono escluse dal provvedimento austriaco i contenitori di latte, sciroppi e bevande medicali. La fase transitoria in cui le bevande in bottiglia o lattina possono essere commercializzate senza essere soggette al deposito termina il 31 marzo 2025.

Campagna pubblicitaria

Nei prossimi giorni partirà una campagna pubblicitaria su tv, media online, stampa e social media “Achtung Einsatz!” per informare i consumatori sugli aspetti pratici dell’iniziativa e sui vantaggi che ne derivano.

(*) Per capire come funziona un sistema di vuoto a rendere con deposito cauzionale guarda il documentario “Chiudere il Cerchio” girato in Slovacchia: https://t.ly/f7T17

