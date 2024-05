Eurospin, nella settimana dal 29 aprile al 5 maggio, ha ha messo in promozione le banane certificate Rainforest Alliance a 0,85 euro al chilogrammo. L’offerta stracciata, per un prodotto sinonimo di qualità e sostenibilità, non è passata inosservata agli occhi del LATAM il consorzio che riunisce le cooperative dei produttori ed esportatori di banane di Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Perù e Repubblica Domenicana.

Il valore delle banane

Nel comunicato delle associazioni dei produttori latinoamericani diffuso pochi giorni fa da Arcobanec (Unione degli operatori che rappresentano il 42% delle esportazioni di banane dall’Ecuador) si legge: “Queste pratiche dimostrano il disinteresse dei supermercati per la sostenibilità dei produttori e l’assenza di impegno per una responsabilità condivisa, in cui non vengono riconosciuti gli sforzi per produrre banane sostenibili e conformi alle politiche europee e alle molteplici certificazioni richieste. Questo tipo di promozione fa sì che la banana sia rimasta nel tempo un frutto il cui prezzo non si è evoluto proporzionalmente rispetto ad altri prodotti della stessa categoria, o peggio, ha perso valore”.

Eppure il problema non è solo italiano. Nel comunicato il LATAM ha precisato che offerte e promozioni di banane di origine latinoamericana sono frequenti in vari paesi dell’Unione Europea in diversi discount e rivenditori. Il tema della consapevolezza del consumatore sul valore di ciò che acquista è fondamentale per le cooperative latinoamericane. Occorre spezzare questo circolo vizioso e riportare l’obbiettivo sul reale valore del prodotto e sullo sforzo necessario per produrlo che coinvolge tutti gli attori della filiera.

Gli obiettivi di sostenibilità promossi dall’Europa, secondo il LATAM, non possono essere raggiunti senza che ci sia una responsabilità condivisa di tutta la filiera della banana, in particolare supermercati e discount.

Responsabilità per tutta la filiera

Quindi se da un lato è vero che l’Europa sostiene e incoraggia la due diligence nella catena di fornitura, dall’altro lato è necessario assuma un ruolo all’interno di quella che il comunicato definisce responsabilità condivisa.

“Esortiamo Eurospin, e gli altri supermercati e discount europei – conclude il comunicato – a non trascurare l’opportunità di contribuire alla sostenibilità di un settore che offre grandi vantaggi ai consumatori europei . L’invito è partecipare alle discussioni su sostenibilità e responsabilità condivisa al World Banana Forum (spazio dedicato proprio al tema sulle migliori pratiche per la produzione e il commercio sostenibili)”.

P.S. Spesso i supermercati offrono le banane a prezzi scontati al di sotto di 1 €/kg. Di solito il listino delle banane più a buon mercato oscilla da 1,30 a 2,00 €/kg.

