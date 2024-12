La guerra dei prezzi è iniziata con la pubblicità radiofonica firmata dagli ipermercati di Coop Lombardia che annunciano la vendita del panettone Balocco a 2,79 €. Certo il dolce di Natale è nella versione da 750 g, ma si tratta comunque di un prezzo eccezionale. Con la stessa cifra si comprano due litri di latte fresco di alta qualità oppure un chilo di biscotti per la prima colazione.

Quanto costa davvero

Come è possibile? La domanda è lecita visto che un panettone industriale classico viene pagato dal supermercato almeno 4 euro e dovrebbe essere venduto a 8-9. In realtà sugli scaffali si trova sempre almeno una marca in offerta al prezzo di 5-6 euro. I conti comunque non tornano, perché Ipercoop Lombardia con la sua offerta perde da 0,50 a 1 euro a pezzo.

Vendere in perdita è una cosa che non succede mai nella grande distribuzione. Anche nelle vendite sottocosto, i supermercati stipulano contratti con le industrie per cui a fine il prezzo è “sottocosto” per il cliente, ma non per la catena che attraverso sistemi di vendita e contratti complessi a fine anno non ci perde mai.

Il panettone è un affare

La morale di questo discorso è che pagare il panettone Balocco a 2,79 è un affare imperdibile. È probabile che nei prossimi altri supermercati metteranno in vendita panettoni a prezzi incredibili.

Anche pagare un panettone Maina, Melegatti, Bauli… 5-6 €/kg è comunque un ottimo acquisto. La scelta è valida anche quando si scelgono le marche private dei supermercati (Coop, Esselunga, Conad, Lidl…) che costano un euro in meno, ma sono preparati dalle stesse aziende leader. Si tratta sempre di prodotti dolciari di alta qualità.

Per panettone e pandoro la grande distribuzione fa veramente un regalo ai consumatori ed è disposta a vendere in perdita. Si tratta però di un “regalo” sui generis perché chi compra il panettone a prezzi stracciati poi riempie il carrello in modo inverosimile.

