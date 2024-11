Le aziende italiane del settore alimentare si alleano per ottenere giustizia grazie all’azione collettiva promossa da Unilegion, specialista europeo in class action. L’obiettivo è farsi risarcire per i danni causati dal cartello del cartone ondulato, che ha imposto aumenti speculativi dei prezzi tra il 2004 e il 2017. Circa il 60% del cartone ondulato prodotto in Italia è destinato al comparto alimentare, utilizzato per imballare prodotti freschi come carne, pesce, ortofrutta e bevande. L’Italia, seconda solo alla Germania per produzione, ha subito pesanti ripercussioni economiche a causa del cartello che coinvolgeva 34 produttori, successivamente sanzionati dall’AGCM (l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato). Come riportato sul sito dei promotori: “Il 17 luglio 2019, a seguito di una approfondita indagine durata circa due anni, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha inflitto sanzioni per un totale di 287 milioni di euro a numerosi produttori di fogli e scatole di cartone ondulato per aver formato cartelli illegali nel periodo compreso tra febbraio 2004 e marzo 2017. La decisione dell’AGCM è stata ampiamente confermata dal TAR del Lazio nella sentenza del 24 maggio 2021.”

Le aziende del food & beverage, da anni impegnate nell’uso di materiali sostenibili, sono tra le più colpite. Gli aumenti dei prezzi legati al cartello sono stimati tra il 10% e il 20%, con un impatto diretto sui costi operativi e sui margini delle imprese, in particolare delle PMI (piccole e medie imprese).

Risarcimenti per le imprese

Unilegion ha lanciato un appello alle aziende italiane affinché si uniscano all’azione legale collettiva. Questo strumento potrebbe consentire di accedere a risarcimenti significativi senza anticipare costi legali. Si stima che i potenziali risarcimenti, anche per le piccole imprese, possano superare i 100.000 euro. “La nostra azione mira a tutelare le aziende danneggiate, garantendo il massimo risarcimento possibile senza rischi finanziari”, spiega Luisa Capitanio, Country Director di Unilegion.

L’azione è sostenuta da un team di esperti del settore, tra cui lo studio legale Trevisan & Cuonzo, l’avvocato Nicolò Manzini, e gli economisti di fama internazionale di Charles Rivers Associates. Questi professionisti si impegnano a garantire un approccio efficace e mirato per ottenere i migliori risultati.

Come partecipare alla class action

Le aziende interessate possono aderire visitando il sito web dedicato. Secondo i promotori, questa class action (che fino ad ora ha raccolto 200 adesioni) rappresenta non solo un’opportunità per il risarcimento dei danni subiti, ma anche un importante segnale contro le pratiche anticoncorrenziali.

