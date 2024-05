Ogni tanto sulle etichette degli alimenti si può incorrere in qualche errore, e lo stesso avviene sui siti online delle aziende. Una lettrice ci segnala che anche per alcune descrizioni dei prodotti del Gruppo Lo Conte,​​​ forse è successo qualcosa di analogo. Di seguito pubblichiamo la lettera con la risposta dell’azienda.

La lettera sulle etichette

Buongiorno, navigando sul sito dell’azienda “Lo Conte Farine magiche” stavo osservando la nuova linea di prodotti proteici. Ho notato alcune incongruenze:

1) la Farina proteica per dolci e salati, negli ingredienti riporta come fonti vegetali “proteine del siero del latte” che non lo sono

2) il mix per pancake salati, dichiara come claim di essere proteico quando da scheda contiene 10g su 100g di proteine (meno della Farina classica 00).

Vorrei, se possibile, ricevere un chiarimento dall’azienda. Grazie, Teresa

La risposta dell’azienda

Per quanto riguarda la farina per pancake salati il claim proteico è legato al valore energetico (Kcal) che consente di definirli fonte di proteine.

Per il mix di farina proteica, c’è stato un errore sulla stampa che riguarda pochissimi pezzi e che è già stato corretto.

Ringraziamo per le osservazioni.

