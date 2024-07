Buongiorno, tenendo presente quanto affermato nell’articolo Gli sventurati polli di Aia, Amadori e Fileni: ustioni, muscoli infiammati e strisce bianche, vorrei parlare della carne di pollo a marchio Esselunga. La carne della linea Smart è quella più economica e i petti di pollo costano 7,98 €/kg. Certamente, per costare così poco, deve provenire da polli a crescita rapida e allevati senza troppa attenzione al loro benessere, suppongo. Tuttavia, va detto che il prezzo incorpora già il guadagno della filiera.

Se i costi richiesti per allevare polli a crescita lenta fossero davvero del 37% in più come indica uno studio condotto dall’Avec (Associazione europea delle aziende di trasformazione e di pollame), mi aspetterei che questo fosse anche l’incremento richiesto a noi consumatori per acquistare al supermercato questo tipo di carne. O mi sbaglio? In base allo studio condotto a livello internazionale e da voi citato il petto di pollo a crescita lenta e allevato in condizioni di benessere dovrebbe costare quasi 11,00 €.

Come mai allora i petti di pollo della linea Naturama, che è sempre un marchio Esselunga, pur essendo ottenuti da animali a crescita rapida macellati dopo 35-42 giorni, costano 14,99 €/kg? Secondo quanto riportato sulle etichette si tratta di polli cresciuti in un allevamento con un maggior indice di benessere (senza antibiotici, maggiore spazio, luce naturale e arricchimenti ambientali). L’altra cosa che stupisce è perché i petti di pollo della della linea Top Esselunga e il “Pollo della domenica” dichiarati ottenuti da animali a crescita lenta, costano addirittura 24,40 €/kg? Non dovrebbero bastare già 11,00 €/kg per garantire il massimo della qualità ai polli e a noi consumatori?

Grazie e cordiali saluti,

Alberto

Esselunga non risponde

Abbiamo inviato la lettera di Alberto a Esselunga, invitando la catena a fornire delle risposte, che però non sono arrivate. Il comportamento di Esselunga non è strano. Le domande sui polli le abbiamo rivolte anche ad altre catene e alle tre aziende leader (Amadori, Fileni e Aia), ma il risultato è stato identico. Molti supermercati come Esselunga si limitano a dire che i loro prodotti hanno un’etichetta approvata dall’associazione di categoria UnaItalia.

I polli di Esselunga

Il problema è che le etichette di UnaItalia non indicano il tipo di allevamento, non precisano le condizioni di benessere e quindi non considerano le patologie che riguardano la maggioranza degli animali cresciuti in allevamenti intensivi. L’etichetta è studiata per fare pensare ai consumatori di comprare una coscia o un petto di un pollo che ha vissuto in modo ‘felice’, che non si è mai ammalato (è cresciuto senza antibiotici), che ha vissuto in un capannone (chiuso) ma con aperture da dove filtra luce naturale. Ma c’è di più, sul terreno del capannone (riporta l’etichetta) ci sono arricchimenti per poter assecondare i comportamenti naturali dei polli (balle di paglia?) oltre a maggior spazio rispetto ai minimi di legge (senza però quantificarne l’entità).

Sulla base di queste informazioni non è possibile capire la differenza fra il petto di pollo Esselunga Smart proposto a 7,98 €/kg e quello Esselunga Naturama a 14,99 €/kg. In assortimento c’è pure il pollo “Top della domenica” a crescita lenta che costa 24,40 €/kg. Ma anche in questo caso non vengono forniti elementi per valutare e soprattutto per giustificare un prezzo così esagerato. Basta fare un giro nei supermercati europei per rendersi conto di quanto il pollo sia venduto a prezzi decisamente inferiori.

L’allevamento dei polli in Italia

Leggendo però le etichette sulle confezioni di questi petti di pollo, sembra che gli animali abbiano avuto una vita quanto meno ‘accettabile’. Non è così

Il 95% dei polli che compriamo al supermercato ha vissuto in modo complicato, spesso infernale, ma nessuno lo vuole raccontare. Non lo vogliono raccontare i veterinari pubblici distaccati nei vari macelli. Non lo vogliono dire le tre aziende che ‘monopolizzano’ il mercato (Aia, Amadori e Fileni) e anche le catene dei supermercati che comprano questi polli disgraziati e li confezionano con il loro marchio. La vera storia non la raccontare l’associazione di categoria UnaItalia, che mantiene persino il segreto sui criteri della sua etichetta presente su quasi tutti i prodotti. Persino il Ministero della Salute che ha avviato di recente una sorta di rilevamento del benessere dei polli negli allevamenti non dispone di dati sul benessere degli animali, sulle miopatie, sulle ustioni, sull’obesità, sulle zoppie e sul numero di morti premature. Qualcuno può anche pensare che se nessuno racconta questa storia il problema non esiste.

