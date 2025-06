Nell’ultimo test di Altroconsumo sulle acque minerali, l’associazione ha bocciato cinque marchi per la presenza di acido trifluoroacetico (TFA) superiori ai limiti usati per gli PFAS nell’acqua potabile (non esiste ancora un limite specifico questa sostanza). Meglio l’acqua del rubinetto, quindi? Da un punto di vista della sostenibilità ambientale sicuramente, per evitare TFA e altre PFAS non proprio: un’indagine dell’associazione PAN Europe del 2024 aveva infatti trovato acido perfluoracetico nel 94% dei campioni di acqua potabile di 11 Paesi europei. Che fare, quindi?

Quale acqua bere?

L’eventuale presenza di PFAS, tuttavia, è soltanto uno dei fattori da valutare nella scelta tra minerale e acqua del rubinetto. Per questo, Il Fatto Alimentare, qualche mese fa, ha pubblicato ha pubblicato l’ebook Quale acqua bere? Suggerimenti per un consumo consapevole, scritto da Renato Cozzi e Pierpaolo Protti, chimici con esperienza nel campo delle analisi alimentari, e Marco Montoli, chimico esperto di trattamento e purificazione delle acque

Il dossier esamina la questione della qualità dell’acqua da molti punti di vista – la sua origine, le sue caratteristiche chimico-fisiche, la sua sicurezza e la necessità o meno di filtri domestici – chiedendosi anche se, in fondo, non sia meglio la minerale. L’ebook contiene anche tabelle riassuntive con i principali problemi e i consigli degli esperti, approfondimenti sulle caratteristiche delle acque e i trattamenti di purificazione domestici, oltre alla lista delle fonti bibliografiche.

Come ricevere l’e-book

Ai lettori interessati a ricevere il dossier chiediamo di fare una donazione libera cliccando qui e poi inviare una mail in redazione (ilfattoalimentare@ilfattoalimentare.it) per ricevere l’e-book in pdf. Studenti e lettori che non hanno disponibilità lo possono ricevere gratuitamente scrivendo allo stesso indirizzo (ilfattoalimentare@ilfattoalimentare.it).

